Курс доллара. Прогноз на 13–15 января

Новый год доллар США начал укреплением позиций на мировом рынке. За неполные две недели индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднялся на 0,7%, до отметки 90,6 пункта. Это максимальное значение за последние четыре недели. На этом фоне американец теряет позиции в России. По итогам торгов 12 января курс доллара на Московской бирже составил 73,60 руб./$, что на 82 коп ниже значений закрытия предыдущего года. Поддержку рублю оказывают высокие цены на европейские сорта нефти, которые поднялись выше уровня $55 за баррель.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк "Санкт-Петербург"
|73.50
|Банк Зенит
|74.00
|Банк Русский Стандарт
|73.50-75.50
|«БКС Мир инвестиций»
|73.00-76.00
|ПСБ
|73.00-75.00
|Консенсус-прогноз *
|74.10
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Богдан Зварич, главный аналитик
На ожиданиях новых стимулирующих мер в США рубль получит дополнительную поддержку
На текущей неделе ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Высокие цены на нефть будут стимулировать покупки в национальной валюте. В случае же активизации спроса на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран, на ожиданиях новых стимулирующих мер в США рубль получит дополнительную поддержку, в результат чего пара доллар/рубль может отступить к нижней границе диапазона 73–75 рублей и предпринять попытку ее пробоя с закреплением ниже. При этом в первой половине года, на наш взгляд, сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления национальной валюты. Так, мы видим возможности для отступления американской валюты в район 70 руб./$ в течение первого полугодия.
Виталий Громадин, старший аналитик
На укрепление американского доллара влияли позитивные ожидания относительно формирования новой конфигурации власти в США
В начале года на фоне динамики валют развивающихся стран рубль смотрелся достаточно сильно, несмотря на ослабление на 0,5% с 4 января. Например, бразильский реал потерял более 4% относительно доллара за этот же период времени. На укрепление американского доллара влияли позитивные ожидания относительно формирования новой конфигурации власти в США. Правда, смена власти сопровождается определенными волнениями из-за нежелания Трампа признавать результаты выборов. До конца недели можно ожидать сохранение прогнозного диапазона для курса пары доллар/рубль на уровне 73–76.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
В ближайшие дни торговый диапазон валют сильно не изменится
Российский рубль растет, отражая аналогичную динамику нефти, а также валют развивающихся стран. Также на его стороне и остановивший восстановление американский доллар. Инвесторы положительно оценивают, как предполагаемое ускорение восстановления американской экономики, так и эффект подобных мер для мировой экономики в целом и рискованных и сырьевых активов в частности. Нефтяные котировки пошли вверх на ожиданиях инвесторов в части сокращения запасов нефти в США и вопреки рискам снижения глобального спроса на нее на фоне карантинных ограничений в странах—основных потребителях топлива. По нашим прогнозам, в ближайшие дни торговый диапазон валют сильно не изменится.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Рубль пока не имеет очевидных драйверов для укрепления
На рубль действуют противоречивые факторы: рост цен на нефть и усиление геополитических рисков. С одной стороны, действующего президента США продолжают обвинять в связях с Москвой, а приближающаяся инаугурация Джо Байдена и большинство демократов в Конгрессе США повышают неопределенность в отношении возможных санкций в отношении РФ. С другой стороны, мы наблюдаем рост нефтяных котировок и в целом нейтральные настроения на рынках. Приближается налоговый период, а в условиях повышенного уровня цен на нефть экспортеры могут продать больше валюты, чем обычно. Локальный долг развивающихся экономик сейчас не слишком привлекателен в условиях ожидания рефляции и повышения ставок по базовым активам. Таким образом, рубль пока не имеет очевидных драйверов для укрепления, но и продавать его в преддверии налогового периода выглядит не слишком перспективной идеей.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
Спрос на риск остается высоким
В начале этого года внимание сконцентрировано в первую очередь на политических новостях. Официальное признание Сенатом США Джо Байдена следующим президентом США и преимущество демократов в обеих палатах Парламента по итогам выборов в Джорджии были позитивно восприняты рынком, так как увеличивают вероятность более масштабных мер экономической поддержки, в том числе и через прямые выплаты домохозяйствам. Инаугурация Байдена пройдет 20 января и, судя по сообщениям в СМИ, может сопровождаться протестами в ряде штатов. Высокая политическая неопределенность сдерживает инвесторов. Тем не менее спрос на риск остается высоким. Помимо этого, поддержку рублю в ближайшие пару месяцев будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. При этом эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent во многом нивелируется операциями Минфина на валютном рынке: по нашим оценкам, уже в январе ведомство от продаж валюты перейдет к покупкам (10–15 млрд руб. за месяц), что сдержит укрепление рубля. На этом фоне курс доллара вряд ли опустится существенно ниже 73,5 руб./$.