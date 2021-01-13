Курс доллара. Прогноз на 13–15 января

Богдан Зварич, главный аналитик На ожиданиях новых стимулирующих мер в США рубль получит дополнительную поддержку На текущей неделе ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Высокие цены на нефть будут стимулировать покупки в национальной валюте. В случае же активизации спроса на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран, на ожиданиях новых стимулирующих мер в США рубль получит дополнительную поддержку, в результат чего пара доллар/рубль может отступить к нижней границе диапазона 73–75 рублей и предпринять попытку ее пробоя с закреплением ниже. При этом в первой половине года, на наш взгляд, сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления национальной валюты. Так, мы видим возможности для отступления американской валюты в район 70 руб./$ в течение первого полугодия.

Виталий Громадин, старший аналитик На укрепление американского доллара влияли позитивные ожидания относительно формирования новой конфигурации власти в США В начале года на фоне динамики валют развивающихся стран рубль смотрелся достаточно сильно, несмотря на ослабление на 0,5% с 4 января. Например, бразильский реал потерял более 4% относительно доллара за этот же период времени. На укрепление американского доллара влияли позитивные ожидания относительно формирования новой конфигурации власти в США. Правда, смена власти сопровождается определенными волнениями из-за нежелания Трампа признавать результаты выборов. До конца недели можно ожидать сохранение прогнозного диапазона для курса пары доллар/рубль на уровне 73–76.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках В ближайшие дни торговый диапазон валют сильно не изменится Российский рубль растет, отражая аналогичную динамику нефти, а также валют развивающихся стран. Также на его стороне и остановивший восстановление американский доллар. Инвесторы положительно оценивают, как предполагаемое ускорение восстановления американской экономики, так и эффект подобных мер для мировой экономики в целом и рискованных и сырьевых активов в частности. Нефтяные котировки пошли вверх на ожиданиях инвесторов в части сокращения запасов нефти в США и вопреки рискам снижения глобального спроса на нее на фоне карантинных ограничений в странах—основных потребителях топлива. По нашим прогнозам, в ближайшие дни торговый диапазон валют сильно не изменится.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Рубль пока не имеет очевидных драйверов для укрепления На рубль действуют противоречивые факторы: рост цен на нефть и усиление геополитических рисков. С одной стороны, действующего президента США продолжают обвинять в связях с Москвой, а приближающаяся инаугурация Джо Байдена и большинство демократов в Конгрессе США повышают неопределенность в отношении возможных санкций в отношении РФ. С другой стороны, мы наблюдаем рост нефтяных котировок и в целом нейтральные настроения на рынках. Приближается налоговый период, а в условиях повышенного уровня цен на нефть экспортеры могут продать больше валюты, чем обычно. Локальный долг развивающихся экономик сейчас не слишком привлекателен в условиях ожидания рефляции и повышения ставок по базовым активам. Таким образом, рубль пока не имеет очевидных драйверов для укрепления, но и продавать его в преддверии налогового периода выглядит не слишком перспективной идеей.