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Курс доллара. Прогноз на 13–15 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Новый год доллар США начал укреплением позиций на мировом рынке. За неполные две недели индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднялся на 0,7%, до отметки 90,6 пункта. Это максимальное значение за последние четыре недели. На этом фоне американец теряет позиции в России. По итогам торгов 12 января курс доллара на Московской бирже составил 73,60 руб./$, что на 82 коп ниже значений закрытия предыдущего года. Поддержку рублю оказывают высокие цены на европейские сорта нефти, которые поднялись выше уровня $55 за баррель.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк "Санкт-Петербург" 73.50
Банк Зенит 74.00
Банк Русский Стандарт 73.50-75.50
«БКС Мир инвестиций» 73.00-76.00
ПСБ 73.00-75.00
Консенсус-прогноз * 74.10

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

ПСБ
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
Банк Зенит
Банк "Санкт-Петербург"
Алексей Тарханов

На ожиданиях новых стимулирующих мер в США рубль получит дополнительную поддержку

На текущей неделе ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Высокие цены на нефть будут стимулировать покупки в национальной валюте. В случае же активизации спроса на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран, на ожиданиях новых стимулирующих мер в США рубль получит дополнительную поддержку, в результат чего пара доллар/рубль может отступить к нижней границе диапазона 73–75 рублей и предпринять попытку ее пробоя с закреплением ниже. При этом в первой половине года, на наш взгляд, сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления национальной валюты. Так, мы видим возможности для отступления американской валюты в район 70 руб./$ в течение первого полугодия.

Алексей Тарханов

На укрепление американского доллара влияли позитивные ожидания относительно формирования новой конфигурации власти в США

В начале года на фоне динамики валют развивающихся стран рубль смотрелся достаточно сильно, несмотря на ослабление на 0,5% с 4 января. Например, бразильский реал потерял более 4% относительно доллара за этот же период времени. На укрепление американского доллара влияли позитивные ожидания относительно формирования новой конфигурации власти в США. Правда, смена власти сопровождается определенными волнениями из-за нежелания Трампа признавать результаты выборов. До конца недели можно ожидать сохранение прогнозного диапазона для курса пары доллар/рубль на уровне 73–76.

Алексей Тарханов

В ближайшие дни торговый диапазон валют сильно не изменится

Российский рубль растет, отражая аналогичную динамику нефти, а также валют развивающихся стран. Также на его стороне и остановивший восстановление американский доллар. Инвесторы положительно оценивают, как предполагаемое ускорение восстановления американской экономики, так и эффект подобных мер для мировой экономики в целом и рискованных и сырьевых активов в частности. Нефтяные котировки пошли вверх на ожиданиях инвесторов в части сокращения запасов нефти в США и вопреки рискам снижения глобального спроса на нее на фоне карантинных ограничений в странах—основных потребителях топлива. По нашим прогнозам, в ближайшие дни торговый диапазон валют сильно не изменится.

Алексей Тарханов

Рубль пока не имеет очевидных драйверов для укрепления

На рубль действуют противоречивые факторы: рост цен на нефть и усиление геополитических рисков. С одной стороны, действующего президента США продолжают обвинять в связях с Москвой, а приближающаяся инаугурация Джо Байдена и большинство демократов в Конгрессе США повышают неопределенность в отношении возможных санкций в отношении РФ. С другой стороны, мы наблюдаем рост нефтяных котировок и в целом нейтральные настроения на рынках. Приближается налоговый период, а в условиях повышенного уровня цен на нефть экспортеры могут продать больше валюты, чем обычно. Локальный долг развивающихся экономик сейчас не слишком привлекателен в условиях ожидания рефляции и повышения ставок по базовым активам. Таким образом, рубль пока не имеет очевидных драйверов для укрепления, но и продавать его в преддверии налогового периода выглядит не слишком перспективной идеей.

Спрос на риск остается высоким

В начале этого года внимание сконцентрировано в первую очередь на политических новостях. Официальное признание Сенатом США Джо Байдена следующим президентом США и преимущество демократов в обеих палатах Парламента по итогам выборов в Джорджии были позитивно восприняты рынком, так как увеличивают вероятность более масштабных мер экономической поддержки, в том числе и через прямые выплаты домохозяйствам. Инаугурация Байдена пройдет 20 января и, судя по сообщениям в СМИ, может сопровождаться протестами в ряде штатов. Высокая политическая неопределенность сдерживает инвесторов. Тем не менее спрос на риск остается высоким. Помимо этого, поддержку рублю в ближайшие пару месяцев будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. При этом эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent во многом нивелируется операциями Минфина на валютном рынке: по нашим оценкам, уже в январе ведомство от продаж валюты перейдет к покупкам (10–15 млрд руб. за месяц), что сдержит укрепление рубля. На этом фоне курс доллара вряд ли опустится существенно ниже 73,5 руб./$.

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