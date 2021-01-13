В Курганской области за год ликвидировали более тысячи свалок мусора

В городах и селах Курганской области в 2020 году ликвидировали 1134 свалки твердых бытовых отходов. Суммарная площадь территорий, очищенных от мусора, составила почти 700 тыс. кв. м. Эта работа проведена по итогам рейдов специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства региона. Ответственность за решение вопроса ликвидации незаконных свалок возложена на глав муниципалитетов.

Как отметил руководитель департамента природных ресурсов области Станислав Носков, «многие свалки появились не сегодня и не вчера, в некоторых районах ранее не было условий для цивилизованного сбора мусора или они были не слишком хорошими». Однако в 2020 году заработал регоператор, был приобретен парк спецтехники, установлено около 11,5 тыс. новых контейнеров, появились площадки для сбора мусора. В том числе в сельской местности.