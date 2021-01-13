Visa отказалась от покупки Plaid из-за претензий Минюста США

Платежная система Visa и финтех-стартап Plaid выпустили во вторник совместное заявление, в котором говорится, что компании отказываются от слияния. Причиной такого решения стали претензии Минюста США, который посчитал, что сделка навредит свободной конкуренции на рынке.

Visa объявила о покупке Plaid в январе 2020 года. Сумма сделки составила $5,3 млрд. Этот стартап выпускает программное обеспечение, позволяющее пользователям «безопасно связать свои банковские счета с мобильными приложениями», которые помогают управлять финансами.

Однако в ноябре прошлого года Минюст США подал иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии с требованием остановить сделку. По мнению властей, покупая Plaid, Visa пыталась устранить конкурента на рынке электронных платежей. Причем в качестве аргумента Минюст использовал слова руководства самой Visa, которое оценивало потенциальные потери в $500 млн к 2024 году, если Plaid купит кто-то из конкурентов.

В итоге, не сумев получить одобрения регуляторов в течение года после объявления о сделке, руководство Visa решило отказаться от покупки. Вместо этого Plaid станет инвестором Visa и продолжит работать с платежным гигантом в качестве партнера.

Кирилл Сарханянц