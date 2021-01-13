Задержаны участники конфликта в Кармаскалах

В поселке Кармаскалы сотрудники полиции сегодня утром задержали шестерых человек – участников конфликта, который произошел в ноябре с представителями армянской диаспоры, передает telegram-канал «Куштау online». По месту их жительства были проведены обыски. Информацию подтвердил "Ъ-Уфа" активист и бывший участник движения «Башкорт» (признано экстремистским решением ВС Башкирии) Руслан Габбасов. По его словам, сегодня Кармаскалинский межрайонный суд должен был рассмотреть заявления участников конфликта о незаконных действиях полиции при их задержании в ноябре — активисты тогда сообщали об избиениях сотрудниками правоохранительных органов. «Те, кто подавал эти заявления, задержаны»,— сообщил Руслан Габбасов.

В пресс-службе республиканского МВД информацию о происходящем в Кармаскалах не комментируют.

В ноябре 2020 года Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии признал 19 задержанных виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и назначил аресты до 15 суток. Люди были задержаны после того, как между двумя местными жителями произошел конфликт и на поддержку одного из них в Кармаскалы начали съезжаться жители разных районов республики.

Влада Шипилова