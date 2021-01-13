МИД РФ считает бездоказательным заявление США об «Аль-Каиде» в Иране

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает бездоказательными заявления США о том, что запрещенная в РФ международная террористическая организация «Аль-Каида» теперь базируется в Иране. У Москвы «абсолютно никакой информации нет» о связях Тегерана с «Аль-Каидой», добавил он.

«Такое впечатление, что господин Помпео под занавес (президентства Дональда Трампа.— “Ъ”) хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно»,— сказал господин Кабулов «РИА Новости».

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Иран — это новый Афганистан, являющийся ключевым географическим центром для "Аль-Каиды", но на деле он хуже». Он объявил, что США вводят новые санкции в отношении пяти лидеров «Аль-Каиды». Власти Ирана отрицают обвинения.

Подробности — в материале “Ъ” «Майк Помпео нашел базу "Аль-Каиды" в Иране».