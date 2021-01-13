В Новосибирске за год увеличилось количество продуктовых магазинов

Количество продуктовых магазинов выросло в Новосибирске за год, следует из данных 2ГИС, предоставленных “Ъ-Сибирь”. Количество продовольственных магазинов увеличилось к декабрю 2020 года на 0,27% — до 1 089 объектов, супермаркетов стало больше на 9,22% (817 магазинов), число гипермаркетов за год не изменилось.

В тоже время в Омске количество гипермаркетов за год уменьшилось на 7,4% — до 25, супермаркетов – на 3,6% (до 431), число продовольственных магазинов за год выросло на 11,4% (до 1 091).

В Красноярске на 7% увеличилось количество супермаркетов (до 471), число продовольственных магазинов снизилось на 2,3% до 1 446 объектов.

Ранее “Ъ” сообщал, что количество продуктовых магазинов в городах-миллионниках РФ за девять месяцев года увеличилось на 3,4%, до 139,6 тыс. за последние три года это самая низкая динамика: за девять месяцев 2019 года прирост составил 19,5%, до 135 тыс. точек.

Оксана Павлова