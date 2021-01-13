ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ. Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор.

«Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций—субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю,— это, как и прежде, 600 тыс. руб. и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн руб.)»,— заявили в ЦБ.

Центробанк пояснил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю». «Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности»,— следует из сообщения регулятора. Так, например, кредитные организации будут сообщать в финразведку только о расчетных операциях своих клиентов. Изменения смогут снизить нагрузку и на клиентов финансовых организаций в части запроса у них информации по операциям, которые были выявлены, но совершены в другой финорганизации.

Напомним, новые правила контроля за операциями с наличными в России вступили в силу 10 января. Информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. начала передаваться в Росфинмониторинг, обязательный контроль также касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.