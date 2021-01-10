В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. начала передаваться в Росфинмониторинг с сегодняшнего дня, 10 января. Обязательный контроль также касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. руб. и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.

Изменения вступили в силу в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».