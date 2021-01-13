РСО займется Фемида

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском к министерству энергетики и ЖКХ региона в связи с бездействием ведомства при организации раздельного накопления ТКО.Поводом стали результаты проверки надзорного органа, которые показали, что работа, проводимая министерством в этом направлении, «неэффективна и требует активизации». Внедрить в регионе раздельный сбор мусора планировалось еще в начале 2020 года. Эксперты считают, что вмешательство прокуратуры в данное дело «должно оказать на министерство стимулирующее действие».

Бездействие чиновников в вопросе раздельного сбора отходов стало предметом разбирательства между прокуратурой и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Соответствующий иск к министерству направило надзорное ведомство региона в Ленинский районный суд Самары. Заявление находится на этапе рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области в ответе на запрос депутата губернской думы Михаила Матвеева.

Перед подачей иска надзорный орган в мае прошлого года внес представление в адрес министерства об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с ТКО — «непринятие должных мер по внедрению в регионе раздельного сбора мусора». В прокуратуре отмечают, что ведомство приняло определенные меры по активизации этой работы, однако она «неэффективна и требует активизации». В этой связи 28 августа 2020 года это же представление было также направлено первому вице-губернатору, председателю правительства региона Виктору ­Кудряшову.

По данным Ленинского районного суда, заинтересованными лицами по судебному делу выступают администрации всех городских округов Самарской области.

В министерстве энергетики и ЖКХ области вчера не ответили на запрос о мерах по организации раздельного сбора отходов (РСО) в регионе.

С 1 января 2019 года в Самарской области начала действовать новая система обращения с ТКО.Собственники этих отходов заключают договоры на обращение с ТКО с регоператором ООО «ЭкоСтройРесурс». В рамках реализации перехода на новую систему обращения с ТКО ведется работа по организации раздельного сбора отходов (РСО). Раздельный сбор мусора в регионе планировалось ввести еще в начале 2020 года. Однако на сегодня конкретные сроки перехода области на раздельное накопление не называются. Власти ссылаются на проблемы с неготовностью инфраструктуры — муниципалитеты должны организовать специальные контейнерные площадки, с дефицитом перерабатывающих ­предприятий.

На сегодня в Новокуйбышевске идет эксперимент по раздельному накоплению. Соглашение об организации и проведении эксперимента заключено между министерством энергетики, администрацией Новокуйбышевска, регоператором и операторами по обращению с ТКО (ООО «ТрансРесурс», ОАО «Чистый город», ООО «Компаньон-Самара»). Как ранее сообщали в областном минЖКХ, в эксперименте применяется дуальная система: «сухие» отходы (полимерные материалы, бумага, картон, стекло, металл) и «прочие» отходы (неперерабатываемые). В регионе обработку ТКО обеспечивают четыре мусоросортировочных комплекса — ООО «ЭкоРесурсПоволжье» (Тольятти), ООО «ЭкоРециклингГрупп» (Тольятти), ООО «Фаворит1» (Сызрань), ООО «Компаньон-Самара» (вблизи Ново­куйбышевска).

Управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов отмечает, что в качестве ответчика в деле участвует именно министерство энергетики и ЖКХ, а не регоператор: «Полагаю, это связано с тем, что для организации раздельного сбора на территории субъекта федерации должен быть издан соответствующий акт, вносящий изменения в порядок организации сбора и утилизации ТКО, на основании которого уже соответствующие требования могут возложены на оператора, если это предусматривает региональное законодательство или заключенный с ним договор по оказанию услуг. Без соответствующего акта какие бы то ни было претензии в отношении оператора невозможны — он исполняет свои обязательства перед заказчиком в рамках заключенного с ним договора и на основании правовых норм. Невозможность организации раздельного сбора исходит из того, что профильное министерство бездействует вопреки представлению об устранении ­нарушений».

Как отмечает эксперт, вмешательство прокуратуры в дело в порядке, установленным ст. 39 КАС, делает ее полноправным участником, представляющим интересы государства/общества/неограниченного круга лиц: «Это значит, что давление на министерство существенно увеличивается, что должно оказать на него стимулирующее действие, хотя и при наличии представления бездействие чиновников уже само по себе формирует основание для привлечения их к ответственности, например, административной, по ст. 17.7 за невыполнение законных требований прокурора. Ответственность за это установлена достаточно щадящая — всего лишь штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб. для должностных лиц, в крайнем случае — дисквалификация на срок от шести месяцев до года».

Член комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Михаил Матвеев считает, что регоператору невыгодно введение РСО: «В Самарской области произошло сращивание министерства, которое должно действовать в общественных интересах, и частной структуры „ЭкоСтройРесурс“, где работают в частных интересах. Заместитель министра ЖКХ Наталья Ржевская контролирует мусорную тему. Она является выходцем из „ЭкоСтройРесурс“ и входит в команду Александра Милеева, который считается бенефициаром регоператора. То, что министерство отрицает наличие конфликта интересов, только доказывает, что уровень крыши намного выше, чем уровень министерства. РСО — это, в том числе, превращение мусора в сырье — переработка. Мусор предварительно сортируется, перерабатывается и приносит деньги. А регоператору этот отсортированный мусор не поступает, он сдается на переработку в соответствующие структуры. Регоператор берет деньги с перевозчиков за перевозки мусора на полигон. При сортировке у них половина этого мусора на полигон не поедет, она поедет в другие места, и уже неизвестно, кто кому будет платить. Поэтому регоператору невыгодно введение РСО. Им выгодно, чтобы все это валилось в общий контейнер».

Депутат подчеркивает, что тема сортировки в целях мусорной реформы на государственном уровне прописана как одна из главных: «В программе мусорной реформы области было прописано, что к 2020 году министерство должно создать необходимые условия для РСО. Но этого не происходит, думаю, по вышеуказанным причинам».

В России раздельный сбор отходов внедрен лишь в 26 городах. Таковы результаты мониторинга «Гринпис России». Активисты выяснили, что региональные власти не обеспечили жителей 32 российских городов возможностью сортировать свой мусор в разные баки возле домов. В их числе оказалась Сызрань. По данным организации, в 43 городах (в том числе в Самаре) контейнеров для раздельного сбора отходов стало меньше по сравнению с 2018 годом.

Ани Айвазян