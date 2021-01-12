Станицы меняют облик Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Славянском районе, где посетил парк и провел совещание, посвященное реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

Фото: Игорь Глазко

Масштабный объект

Одиннадцатого января глава региона посетил реконструированный в Славянске-на-Кубани Северный парк, который стал один из самых масштабных объектов, завершенных в минувшем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». По мнению Вениамина Кондратьева, теперь в районном центре появилась зеленая территория, не уступающая краснодарским.

Парк площадью 8 га заложили почти пятьдесят лет назад, за все время его существования такая масштабная реконструкция здесь не проводилась. Два года назад местные жители выбрали эту территорию для благоустройства в рамках национального проекта. «Жители не просто сохранили зеленую зону, заложенную почти полвека назад. Благодаря их активной позиции сегодня парк стал современным и комфортным местом отдыха. Важно, когда люди сами хотят менять жизнь к лучшему, а власть находит возможности, чтобы реализовывать эти предложения»,— рассказал губернатор.

На средства, выделенные из регионального, муниципального и федерального бюджетов, в парке были созданы широкие пешеходные зоны и проложена велосипедная дорожка. Специалисты провели новое освещение. На территории построено два теннисных корта, баскетбольная и многофункциональная площадки для мини-футбола, волейбола, три большие детские площадки, установлены спортивные тренажеры, в том числе для маломобильных жителей.

Немаловажно и то, что территорию рядом с парком развивают комплексно. В прошлом году к Вениамину Кондратьеву обратилась местная жительница с просьбой сделать дорогу по улице Казачьей. Участок включили в краевую программу— сегодня дорога уже готова. По ней дети будут ходить в школу. Вблизи парка определен участок и под строительство детского сада.

Контракты заключить до 1 марта

На совещании под председательством Вениамина Кондратьева прошло обсуждение планов по благоустройству муниципалитетов в рамках нацпроекта на текущий год. Глава региона, в частности, поставил собравшимся в пример реконструкцию парка в Славянске-на-Кубани.

«Нужно, чтобы такие зеленые зоны появлялись во всех муниципалитетах. Только в Славянском районе в этом году благоустроим 15 территорий. А всего по краю приведем в порядок 235 парков, скверов, придомовых территорий. Из них 80% находятся в сельской местности»,— рассказал губернатор.

В 2021 году на Кубани будет приведено в порядок 235 парков, скверов и придомовых территорий. Из них 80% находятся в сельской местности.

Финансирование нацпроекта в 2021 году составит 1,8 млрд рублей. Глава региона поручил своему заместителю Александру Трембицкому проконтролировать, чтобы все контракты на текущий год были заключены до 1 марта. Это позволит провести все необходимые работы в срок. «По каждой территории мы должны провести работу качественно. Если говорим, что деньги выделены на парк, то в итоге он должен быть таким, как Северный в Славянском районе»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также на совещании отметили муниципалитеты, в которых все работы завершили раньше срока, несмотря на сложную эпидситуацию. Среди них Выселковский, Мостовский, Староминский районы, Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района и Курганинск.

«Зеленые» итоги года

Как сообщил, вице-губернатор Александр Трембицкий, в 2017—2020 годах на Кубани благоустроили 249 дворовых территорий и 751 общественную зону. В том числе в прошлом году— 316 объектов, расположенных на территориях 73 муниципальных образований. «При этом если раньше муниципалитеты собственными силами пытались придать современный облик скверам, паркам, то теперь работа ведется централизованно. Муниципалитеты участвуют в национальном проекте "Жилье и городская среда". Важно, что в рамках нацпроекта зоны для благоустройства выбирают сами жители»,— отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Значительная часть реконструированных территорий располагается в небольших поселениях. На необходимость заниматься благоустройством сельских территорий неоднократно указывал Вениамин Кондратьев. «Нам сегодня важно повышать качество жизни на селе, чтобы молодежь не уезжала, и здесь благоустройство парков, создание комфортных условий для отдыха имеют большое значение»,— отметил губернатор.

Среди обновленных в прошлом году зеленых зон, расположенных в станицах и сельских поселениях, три парка в Каневском районе. В станице Привольнои реконструировали зону отдыха площадью более 42 тыс. кв. м. В станице Новодеревянковской обновили парк площадью более 64 тыс. кв. м, а в Новоминском сельском поселении— около 59 тыс. кв. м. На территории зеленых зон появились малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки.

В Динском районе по нацпроекту реконструировали центральный парк в станице Васюринской. Кроме того, в районе открылись еще три общественные территории— в Динском, Новотитаровском и Пластуновском сельских поселениях.

В Щербиновском районе благоустроены территории отдыха общей площадью более 100 тыс. кв. м в станице Старощербиновской, селах Ейское Укрепление, Глафировка и Шабельском. На эти цели было направлено более 65 млн рублей.

В Брюховецком районе благоустроена зеленая зона по ул. Пугачева в станице Новоджерелиевской площадью более 15 тыс. кв. м. Теперь это самая масштабная благоустроенная территория в станице. В ходе работ заменили более тысячи квадратных метров тротуарной плитки, установили два десятка лавочек и беседки, смонтировали освещение, систему полива парковой зоны, прилегающей к Дому культуры.

С сельским акцентом

О том, как в Краснодарском крае реализуется федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка.

По словам заместителя главы региона, в крае завершено два крупных комплексных проекта. В Брюховецком районе возвели двухэтажный Дворец водных видов спорта. В нем располагается бассейн с шестью дорожками по 25 метров и тренажерный зал.

В поселке Первомайском Белореченского района построили первый детский сад на 80 мест, а также спорткомплекс и объекты инженерной инфраструктуры— водопроводные сети, линии электропередачи.

«В прошлом году на Кубани проделали большую работу по повышению качества жизни на селе. Благодаря госпрограмме в регионе реализовали более 50 проектов: восстановили историко-культурные памятники, построили спортплощадки для маломобильных людей и площадки накопления твердых коммунальных отходов, обустроили парки»,— сообщил Андрей Коробка.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края