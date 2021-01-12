Великобритания хочет профинансировать «реинтеграцию» Крыма с Украиной

Посольство Великобритании в Киеве сообщило о намерении британского правительства «профинансировать программу реинтеграции» Крыма в состав Украины — «Открытое будущее», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ. Программа стартовала 1 января и продлится до 15 марта, говорится в сообщении.

Проект призван способствовать реинтеграции полуострова с Украиной, а также фиксировать «нарушения прав человека» со стороны России в регионе. Реализовывать программу должны будут общественные организации при поддержке госорганов Украины. Кроме того, планируется поощрение политической и правозащитной активности крымских татар, пишет агентство.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева.