От цифрового рубля до постковидного помешательства

Открывающийся 14 января Гайдаровский форум пройдет в экспериментальном формате: большая часть его участников-выступающих будет присутствовать на нем очно, зрители же — онлайн. Основная тема даже более сильной, чем обычно, деловой программы — постпандемические экономика, политика, госуправление, образование, культура и наука. Ряд презентаций, заявленных на Гайдаровском форуме, не позволяют считать, что будущее в 2021 году может не наступить.

Гайдаровский форум — традиционно открывающая год большая экономическая конференция на площадке РАНХиГС — пройдет в Москве 14–15 января. Из-за пандемических ограничений для большинства участников она пройдет онлайн, однако все дискуссии деловой программы состоятся в привычной очной форме — лишь часть международных участников будет представлена дистанционно. Исходя из программы, это первый федеральный форум, программа которого де-факто не сокращена из-за пандемии: десятки круглых столов и прочих форматов начнутся обсуждением цифрового рубля с участием ЦБ, Mastercard и комитета по финансам Госдумы, а закончатся дискуссией «Новая психологическая нормальность: ментальное здоровье и экономика», где последним ожидаемым выступающим будет главврач Психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева Георгий Костюк.

Между этими опорными точками — одна из сильнейших программ Гайдаровского форума последних лет. В ее макроэкономической составляющей несколько «панелей», особенно важных с учетом дефицита публичных выступлений в 2020 году после смены правительства и сильной коррекции повестки. Днем 14 января глава ФНС Даниил Егоров, статс-секретарь Минфина Алексей Сазанов и глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров будут обсуждать будущее налоговой системы. Возможность возврата к докризисной макроэкономической политике в тот же день будет предметом дискуссии Ричарда Портеса из LSE, главного экономиста Всемирного банка Кармен Рейнхарт, Кенетта Рогофф из Гарварда и первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой. Новую посткризисную структуру экономики в тот же день будут обсуждать министр промышленности Денис Мантуров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель «Р-Фарм» Алексей Репик, а эффективность экономического ответа правительств — историки Адам Туз из Колумбийского университета и Барри Эйхенгрин из Беркли (на форуме в 2021 году много известных в мире историков — от Стивена Коткина до Нилла Фергюсона). «Непростой разговор об экономическом росте» (в России) днем 15 января под модераторством ректора РАНХиГС Владимира Мау будут вести глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министры экономики Максим Решетников и финансов Антон Силуанов.

Все привычные форматы и темы на Гайдаровском форуме остаются и в основном представлены первыми лицами. Так, тема цифровой трансформации помимо главы ФНС будет обсуждаться московским вице-мэром Анастасией Раковой, министром цифрового развития Максутом Шадаевым и помощником президента Максимом Орешкиным. Ожидается отдельное выступление главы Минздрава Михаила Мурашко: перспективы «постковидного» развития здравоохранения в РФ — тема, которая практически не обсуждалась ранее. В целом Гайдаровский форум-2021 обещает стать презентацией многих новых фигур во власти — руководство министерств представлено очень широко. Интересно, что вице-премьеров в РАНХиГС почти не будет — тем не менее перспективы «регуляторной гильотины» (тема, по которой в связи с проблемами 2020 года много вопросов, не имеющих ответов) глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко представит сам.

Для академического сообщества очень важной станет презентация Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Это крупнейший гуманитарный проект, поддержанный бюджетом в рамках нацпроекта «Наука», его будут презентовать представители консорциума-победителя соответствующего конкурса: ректоры РАНХиГС Владимир Мау, ВШЭ Ярослав Кузьминов, МГИМО Анатолий Торкунов и директор Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН Дмитрий Функ. Наконец, одна из самых привлекательных для политизированной публики дискуссий Гайдаровского форума пройдет онлайн — она посвящена политическому популизму. Обсуждать его будут авторы двух популярных в мире книг, посвященных этому сверхпопулярному направлению мировой политики — Пьер Розанваллон из College de France и Надя Урбинати из Колумбийского университета.

Дмитрий Бутрин