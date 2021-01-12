Сбер заведет кашель в алгоритм

В Сбере разработали алгоритм, который способен определить коронавирус по кашлю. Как утверждают разработчики, вероятность инфекции определяется за минуту. Система анализирует данные опроса пациента и звуки голоса, дыхания и кашля. Компания собирается выпустить приложение, чтобы каждый мог пройти такой тест. Как подчеркивают в Сбере, точность технологии пока отстает от ПЦР, но имеет сопоставимые возможности. Можно ли поставить диагноз по кашлю? С медиками поговорил Глеб Силко.

Одним из симптомов коронавируса считается сухой кашель. До определенного времени на него почти не обращали внимание — это частый симптом многих вирусных заболеваний. О специфическом «ковидном кашле» летом рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, у такого кашля особые поверхностные интонации и постоянное чувство першения в горле. Теперь с помощью нейросети анализировать подобные звуки будет приложение от Сбера.

Искусственный интеллект учили на записях тысячи образцов, собранных у пациентов с подтвержденным диагнозом. Подобные приложения по анализу кашля существовали и до COVID-19, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов: «Когда человек болен, естественно, он и разговаривает немножечко по-другому. Система будет работать, может быть, даже не столько с тональностью голоса, сколько с возможностью говорить длинные фразы, не делая дополнительного вдоха. И зачастую бывает так, что уже на фоне обычного разговора будут слышны выраженные хрипы. Нейросеть сможет подсказать, что у человека есть проблемы с легкими, и ему неплохо было бы обратиться к врачу».

По словам медиков, у COVID-19 в принципе нет специфических симптомов, разве что потеря обоняния и вкуса. Хотя и они не могут быть точным маркером инфекции, напомнили в ноябре во Всемирной организации здравоохранения. Более того, болезнь может протекать вообще без кашля — такой симптом есть лишь у половины зараженных. Медики сходятся во мнении, что самым точным инструментом диагностики остается ПЦР-тестирование. Кашель может быть сигналом других заболеваний, в том числе хронических, говорит ведущий научный редактор сервиса vrachu.ru Михаил Каган: «Некоторые пациенты имеют и сопутствующие болезни, сопровождающиеся кашлем. У кого-то может быть, например, респираторная аллергия, в том числе и бронхиальная астма, что способно повлиять на тембр кашля, у кого-то — хроническая обструктивная болезнь легких.

Дыхательная система у всех устроена по-разному. Многое зависит от строения человека, пола, что влияет на звук кашля».

Разработчики приложения Сбера предупреждают, что оно будет не диагностическим инструментом, а «персональным ежедневным чекером», и надеются, что массовое использование поможет повысить точность алгоритма. Поставить однозначный диагноз система не сможет, соглашается директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. Но по его словам, приложение будет экономить время врачей: «Добиться стопроцентной точности здесь невозможно. И ни один человек ее не даст. Преимущество решений на основе искусственного интеллекта заключается в том, что программа может быть в смартфоне у каждого. Если Сбербанк использовал примерно 1 тыс. человек для обучения, то точность будет на уровне 60%».

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Приложения для анализа кашля были на рынке и до коронавируса — сейчас их можно найти в App Store или Google Play. А благодаря вирусу технология, скорее всего, будет развиваться активнее. Подобные разработки сейчас ведутся, например, в Политехнической школе Лозанны и в Массачусетском университете. В последнем нейросеть научили определять по голосу и кашлю пневмонию, астму и даже болезнь Альцгеймера. Эффективность системы при диагностике COVID-19 достигла 98% при анализе в 4 тыс. образцов.

Лилия Галявиева, Елена Иванова