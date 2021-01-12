Защита обвиняемых в заражении детей гепатитом С в Приамурье медиков попросила прекратить суд

Благовещенский городской суд (Амурская область) взял паузу в рассмотрении уголовного дела в отношении сотрудников Амурской областной детской клинической больницы, сообщили “Ъ” в суде. Медики обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), из-за которой более сотни пациентов гематологического отделения были заражены гепатитом С. Процесс проходит в закрытом режиме.

Во вторник состоялось очередное заседание, в ходе которого сторона защиты заявила ходатайство о прекращении дела «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования» (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). По информации пресс-службы суда, 25 потерпевших, присутствовавших на заседании, выступили против прекращения уголовного дела по данному основанию.

Гособвинитель обратился с ходатайством о паузе до 18 января, которая судом была удовлетворена.

По итогам расследования уголовного дела обвинение в халатности предъявлено заместителю главврача по лечебной работе АОДКБ Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

В суд уголовное дело, состоящее из 149 томов, поступило 28 октября пошлого года. По версии следствия, в 2009–2018 годах персоналом детской больницы допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария, что привело к заражению гепатитом С 169 детей.

Майя Зорина, Благовещенск