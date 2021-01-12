СКР начал проверку после похищения пиратами российского моряка

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку после того, как пираты в Гвинейском заливе похитили четырех моряков с судна AGISILAOS. Среди них был один россиянин. В настоящий момент все моряки освобождены.

«По факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка»,— говорится на сайте ММСУТ.

Четверо моряков были похищены в ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе. Среди них был россиянин, житель Краснодарского края. Гвинейский залив лидирует по пиратской активности. В начале октября из плена освободили трех российских моряков, похищенных там же почти год назад.

Подробнее — в материале “Ъ” «В нигерийских джунглях ждут выкуп».