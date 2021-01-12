12 января, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СКР начал проверку после похищения пиратами российского моряка

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку после того, как пираты в Гвинейском заливе похитили четырех моряков с судна AGISILAOS. Среди них был один россиянин. В настоящий момент все моряки освобождены.

«По факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка»,— говорится на сайте ММСУТ.

Четверо моряков были похищены в ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе. Среди них был россиянин, житель Краснодарского края. Гвинейский залив лидирует по пиратской активности. В начале октября из плена освободили трех российских моряков, похищенных там же почти год назад.

Подробнее — в материале “Ъ” «В нигерийских джунглях ждут выкуп».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя