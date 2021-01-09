Освобожден захваченный пиратами российский моряк

Освобождены моряки с танкера для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, захваченные в Гвинейском заливе в конце ноября. Среди них был один россиянин. Все они направлены в нигерийский госпиталь для медицинского обследования.

«Освобождены моряки с танкера "MV AGISILAOS", захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 г., в том числе гражданин России. В настоящее время моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения освидетельствования»,— говорится в Twitter российского дипведомства в Бенине.

Четверо моряков были похищены в ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе. Гвинейский залив лидирует по пиратской активности. В начале октября из плена освободили трех российских моряков, похищенных там же почти год назад.

Подробнее — в материале “Ъ” «В нигерийских джунглях ждут выкуп».