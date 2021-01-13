Стометровка в высоту

В Челябинске планируют построить самое высокое жилое здание в городе. Площадку под объект в 29 этажей и 100 м высотой начали огораживать в центре города рядом с торговым комплексом «Алое поле». Жилыми будут 26 этажей, первые этажи займут торговые площади и фитнес-центр с бассейном. Застройщиком выступает ООО «Южуралспецмонтажстрой», выкупившее право аренды на участок 6,5 тыс. кв. м. Эксперты считают, что Челябинску не хватает высотных зданий, поэтому объект будет востребован как у покупателей жилья, так и у арендаторов торговых площадей.



В центре Челябинска планируют построить самое высокое жилое здание. На проспекте Ленина рядом с торговым комплексом «Алое поле» и напротив Южно-Уральского государственного педагогического университета начали огораживать строительную площадку под объект. Земельный участок площадью 6,4 тыс. кв. м, принадлежащий Российской Федерации, в настоящее время арендован ООО «Специализированный застройщик “Южуралспецмонтажстрой”», сообщает пресс-служба мэрии.

Владелец компании Сергей Манкевич рассказал “Ъ-Южный Урал”, что застройщик вошел в право аренды участка более года назад. Здесь планируется построить 29-этажный жилой комплекс «Алое поле». Объект включает 26 жилых этажей, где будет около 300 квартир общей площадью 18,5 тыс. кв. м, а также коммерческую часть — два этажа торговых площадей и фитнес-центр с бассейном на третьем. Также предусмотрено три этажа подземного паркинга общей площадью 15 тыс. кв. м.

«Дом 100 м высотой пока самый высокий жилой дом в Челябинске. Место одно из самых видовых. Учитывая это, мы сделаем во всем здании панорамное остекление и не только лоджий, но и наружных стен самих квартир. Мы говорим о том, что в фитнес-центр можно будет пройти в тапочках и халате. В торговую часть также можно попасть, не выходя на улицу, через минус первый этаж»,— сообщил господин Манкевич. Также проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля коммерческой части здания площадью почти 3,5 тыс. кв. м. Здесь будут игровые площадки и прогулочные зоны, доступные для всех горожан. «Проект полностью готов и уже прошел экспертизу. До конца января мы выставляем забор, до середины февраля выносим сети, которые нам мешают, и уже начинаем непосредственно копать. Срок реализации проекта — три года»,— сообщил руководитель «Южуралспецмонтажстроя». Сергей Манкевич подчеркнул, что строительство будет вестись в рамках проектного финансирования, в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в РФ». Продажу квартир планируется начать в конце марта — в апреле.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Южуралспецмонтажстрой”» было зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Компания занимается строительством жилых домов, а также социальных и коммерческих объектов. Организацией владеют Сергей и Иван Манкевичи, которым принадлежит 93,74% и 6,26% уставного капитала соответственно. По итогам 2019 года выручка компании составила 11,1 млн руб. (31,5 млн в 2018 году), чистая прибыль — 560 тыс. (в 2018 году был убыток 5,1 млн руб.).

По данным пресс-службы администрации Челябинска, еще в марте 2005 года было выдано разрешение на строительство первой очереди комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром на участке в границах улицы Володарского, проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Тогда право аренды на участок принадлежало строительной компании «Жилтехстрой» известного бизнесмена Виктора Тартаковского. Планировалось, что здесь появится 27-этажная гостиница, которая составит архитектурный ансамбль с торговым центром. Но в результате был возведен только четырехэтажный комплекс с магазинами. Вскоре после того, как Вячеслава Тарасова на посту мэра сменил Михаил Юревич, администрация города обратилась в суд с требованием признать ТК самовольной постройкой и снести, так как его возведение началось до получения экспертизы. Арбитражный суд дважды признавал строительство торгового комплекса незаконным, но Верховный суд РФ отменял эти решения.

Генеральный директор Yellowstone development Денис Ни считает проект ЖК «Алое поле» удачным для Челябинска. «Я за то, что челябинский центр надо уплотнять, потому что низкая плотность застройки ведет к тому, что нет коммерческого потенциала у всех торговых и сервисных помещений, они все умирают. А разнообразие торговли и сервиса — очень важный фактор повышения комфортности проживания. Чем более плотным будет центр, тем больше здесь будет предложения товаров и услуг, тем привлекательнее здесь будет не только работать, но и жить. Я за высотность. Плюс рядом две крупные магистрали — шум, пыль и прочее, поэтому чем выше жилая функция, тем лучше. У проекта все будет хорошо. Коммерческая функция будет на 100% востребована: объект находится на первой линии таких магистралей, как проспект Ленина и Свердловский, рядом с остановкой общественного транспорта. Всю стилобатную часть, думаю, еще забор не поставят, а уже продадут. С жильем тоже никаких проблем не вижу, место хорошее. Все продадут»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова