Объем торгов на всех рынках «Мосбиржи» вырос на 18,7% за 2020 год

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2020 года вырос на 18,7% и составил 947,2 трлн руб., сообщается в материалах площадки. Самый большой рост объема торгов продемонстрировал рынок акций (+97,3%).

«По итогам всего 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 18,7%, до 947,2 трлн руб. Позитивную годовую динамику объема торгов продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост на 97,3%), срочный рынок (рост на 57,7%), денежный рынок (рост на 23,2%) рынок облигаций (рост на 8,5%) и валютный рынок (рост на 6,7%), в том числе валютный спот-рынок (рост на 43,9%)»,— говорится в сообщении.

В декабре общий объем торгов на рынках Мосбиржи вырос на 36,0%, до 90,2 трлн руб. Объем торгов на фондовом рынке в декабре вырос на 34,7% (до 4 779,7 млрд руб.), на срочном рынке — на 95,7%, до 12,3 трлн руб., на валютном рынке — на 33,5%, до 31,3 трлн руб., на денежном рынке — на 29,4%, до 40,3 трлн руб.