Житель Ростова-на-Дону получил два года колонии за оправдание терактов в Новой Зеландии

Южный окружной военный суд назначил жителю Ростова-на-Дону Константину Култышеву два года колонии общего режима за оправдание терроризма в соцсети (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, 17 марта 2019 года Култышев на своей странице в социальной сети оставил публичные комментарии, которые оправдывали теракты, совершенные в Новой Зеландии. Теракты произошли в марте 2019 года. В их результате погиб 51 человек, столько же было ранено. Накануне теракта его организатор Брентон Таррант опубликовал манифест, в котором рассказал, что преступления были совершены из неприязни к исламу.

Как уточняет пресс-служба, из заключения психолого-лингвистического исследования Южного регионального центра судебных экспертиз Министерства юстиции России следует, что комментарии Култышева содержали солидаризацию с действиями террористов, а также одобрение и оправдание их поступка. Суд назначил Култышеву два года колонии общего режима, а также на два года отнял у него право администрировать сайты с электронных или информационно телекоммуникационных сетей.

Напомним, что за аналогичное преступление в конце ноября 2020 года был осужден ростовчанин Денис Щебетун: ему было назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Также в начале 2020 года житель Омска Дмитрий Павельчук получил два с половиной года колонии за оправдание терактов в Новой Зеландии. Позже суд смягчил ему срок до двух лет. Кроме того, в середине ноября 2020 года студентка из Омска получила штраф в размере 320 тыс. руб. за одобрение терактов.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону