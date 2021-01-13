По следам рухнувших бенефициаров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определилось с первыми компаниями, которые займутся розыском и возвратом средств банков-банкротов. Вознаграждение оказалось весьма существенным — 25–40% от взысканного, поэтому поток желающих не иссяк. Впрочем, эксперты предупреждают, что эта работа — долгосрочные инвестиции без гарантий, и считают стоимость услуг оправданной.

АСВ в рамках работы по взысканию активов контролировавших обанкротившиеся банки лиц заключены первые три договора. Конкурс был объявлен весной прошлого года (см. “Ъ” 4 марта 2020 года). Как сообщили “Ъ” в АСВ, на данный момент, для поиска и возврата средств в конкурсную массу активов Пробизнесбанка заключен договор с «Юков и партнеры», банка «Рублев» — с «Яковлев и партнеры», Экопромбанка — с адвокатским бюро А-ПРО. Компании обязуются за собственный счет организовать поиск и обращение взыскания на активы контролировавших банки лиц, пояснили в АСВ. Все полученные в результате средства пополнят конкурсную массу. Выбранные — одобрены комитетами кредиторов банков.

Сумма требований по Пробизнесбанку в РФ 68,5 млрд руб. Кроме того, к бенефициару банка Сергею Леонтьеву заявлены требования на 56,5 млрд руб. Работа по привлечению контролировавших «Рублев» лиц к ответственности находится в стадии подготовки. Объем требований АСВ к лицам, контролировавшим Экопромбанк,— 3,2 млрд руб. На 12 января 2021 года отбор судебного финансирования объявлен в отношении активов контролировавших лиц 278 финорганизаций. Общая сумма требований составляет около 1,46 трлн руб.

В задачи компаний, которые стали победителями отбора, будет входить работа по привлечению контролировавших лиц к имущественной ответственности в РФ и вне страны. «При этом вознаграждение будет выплачиваться исключительно из суммы денежных средств, поступивших в конкурсную массу,— отмечают в агентстве.— Размер вознаграждения определен договором и составляет от 25% до 40% от суммы поступлений». По словам первого замгендиректора АСВ Андрея Мельникова, с момента объявления конкурса в агентство поступило 44 заявки от организаций. «В отношении 11 банков агентство уже одобрило полученные от участников отбора стратегии, большая часть из них также уже прошла процедуру одобрения комитетами кредиторов,— уточняет он.— Сейчас на этапе заключения находятся договоры еще по восьми банкам. При этом мы продолжаем получать обращения от компаний, поэтому принято решение продлить срок приема заявок еще на два месяца, до 28 февраля 2021 года».

Эксперты считают, что с учетом сложности задачи цена оправданна. «В первом приближении вознаграждение в размере 25–40% от суммы возвращенных средств может показаться завышенным,— говорит адвокат "Делькредере" Алексей Наумов.— Но для тех, кто имеет представление о реалиях возвращения средств в конкурсную массу, очевидно, что с учетом перспектив взыскания такие цифры более чем разумны». Для примера, согласно статистике ЦБ, доля удовлетворенных требований кредиторов банков не превышает 5%, указывает он. По словам партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, юристы расходы несут сейчас, а гонорар будет потом и с некоторой степенью вероятности — в него заложена в том числе плата за риск. Управляющий партнер «Позиции права» Егор Редин указывает, что сложность поиска активов за рубежом чаще всего состоит в том, что в каждой юрисдикции необходимо понимать, где искать информацию (конкретные реестры, базы данных) и как ими пользоваться. «Что касается практики определения гонорара, она вполне соответствует общемировой»,— говорит он. По мнению руководителя отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игоря Лебедева, определяющим фактором успеха является наличие компании, ведущей поиск, информационных источников в рассматриваемых юрисдикциях. По словам партнера ЕY Дениса Королева, во всем мире поиск активов и их последующее взыскание — это трудоемкий и затратный процесс. «Стоимость данных мероприятий по определению не может быть низкой. Такая работа — долгоиграющий проект. Как правило, это значительные затраты с непредсказуемым результатом»,— заключает эксперт.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова