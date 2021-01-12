В России осудили кибермошенника по запросу Белоруссии

Белорусская Генпрокуратура сообщила, что суд в России приговорил россиянина к двум годам лишения свободы за кибермошенничество на территории Белоруссии.

Некий россиянин Р. в составе группы блокировал компьютеры и мобильные телефоны белорусов, после чего от лица МВД сообщал, что блокировка связана с просмотром и хранением порнографии. Затем кибермошенник просил потерпевших оплатить штраф за это по абонентскому номеру. Таким образом ему удалось завладеть денежными средствами в особо крупном размере, конкретная сумма не называется. Совершив преступления, мужчина вернулся в Россию. Из-за наличия гражданства его не выдали белорусской стороне. В связи с этим «материалы уголовного дела вместе с поручением об осуществлении уголовного преследования Р. были переданы российской стороне».

Позже Генпрокуратура России сообщила белорусской стороне, что кибермошенник был осужден в 2020 году Урайским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Его приговорили к двум годам лишения свободы.