Монголия потрясла Сибирь

Повторные толчки после сильного землетрясения в Монголии ощутили жители семи регионов Сибири. Несмотря на отсутствие жертв и пострадавших, правительство Тувы ввело режим ЧС в шести муниципальных образованиях и Кызыле, ссылаясь на опыт устранения последствий землетрясений в регионе в 2011 и 2012 годах. Власти Иркутской области сообщили о незначительных повреждениях ряда школ, детсадов и приостановке на 40 минут гидрогенераторов на Иркутской ГЭС.

Отголоски землетрясения, случившегося в Монголии в районе озера Хубсугул в ночь на 12 января, ощутили жители нескольких сибирских регионов. Сейсмологи сообщают, что землетрясение произошло в 5:32 местного времени (0:32 мск), имело магнитуду 6,7, энергетический класс 15,2. Эпицентр находился в 34 км от населенного пункта Турт, а очаг располагался на глубине 10 км, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. По данным Института земной коры СО РАН, в течение двух часов после основного толчка было зарегистрировано восемь последующих толчков — афтершоков — с магнитудами от 5,2 до 4,4.

Сильное землетрясение почувствовали жители Тувы, Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского края ранним утром 12 января. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что интенсивность сотрясений в селе Кунгуртуг составила 6 баллов, в Кызыле — 4,5 балла, селах Эрзин и Сарыг-Сеп — 4,8 и 5,0 балла соответственно. На территории Красноярского края афтершоки — до 3–4 баллов. Отдельные слабые отголоски землетрясения зафиксированы в Хакасии и Томской области.

По предварительным данным управлений МЧС регионов, пострадавших и разрушений из-за землетрясения в округе нет. Тем не менее власти Тувы ввели режим ЧС в южных и восточных районах республики, а также Кызыле.

«Это серьезное землетрясение с большой магнитудой — его ощутила вся Сибирь, а Тува, которая граничит с Монголией, ощутила толчки сильнее других регионов»,— сказала “Ъ” руководитель пресс-службы главы Республики Тыва Долаана Салчак.

«Введение режима ЧС позволяет властям вести официальные действия по обследованию объектов, заявить о последствиях землетрясения, если они будут выявлены. Нужно провести тщательное обследование. Республика уже переживала сильные землетрясения в 2011, 2012 и 2013 годах. Тогда были повреждены, например, котельные в ряде населенных пунктов»,— добавила господа Салчак.

Управление МЧС по Красноярскому краю сообщило, что на 5:00 утра местного времени на телефон экстренных служб из-за землетрясения поступило более 25 звонков. «Была организована проверка на территории муниципальных образований состояния различных объектов ЖКХ, социально значимых объектов. Эта работа продолжается»,— сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых. В регионе было зафиксировано 62 афтершока. По краю они ощущалось в 18 муниципальных районах. Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, сообщил, что в дальнейшем «толчки вряд ли повторятся».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что жители региона почувствовали шесть толчков, но «по факту было более 33 афтершоков». В числе последствий монгольского землетрясения — треснувшая штукатурка во многих школах и детсадах, в двух жилых домах в Иркутске также обнаружены трещины. Кроме того, сразу после подземных толчков остановились все гидрогенераторы на Иркутской ГЭС. «Ситуация штатная, в течение 40 минут ее устранили»,— написал губернатор. Он отметил, что от момента землетрясения до получения информации прошло около получаса. «Это долго. Понимаю, что эпицентр был на территории другого государства. Но систему надо усовершенствовать»,— сказал Игорь Кобзев.

Замдиректора Байкальского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН Владимир Чечельницкий сказал, что из-за того, что эпицентр землетрясения находился на территории другого государства, система информирования оперативных служб осуществлялась с задержкой.

«Нужно не просто информировать о факте землетрясения, но и о правилах поведения при стихийном бедствии, а также о пунктах временного размещения в случае эвакуации с учетом наших климатических условий»,— отреагировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Директор Алтае-Саянского отделения Геофизической службы РАН Александр Еманов говорит, что землетрясение такой магнитудой обычно вызывают афтершкововый эффект: «Повезло, что явление произошло в малонаселенной местности. Иногда, когда такое происходит около большого города, то последний может рушиться». По словам эксперта, далее будет идти обработка афтершокового процесса и анализ изменений в тектонической структуре. По словам директора байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, сбор информации по ощутимости землетрясения в населенных пунктах еще продолжается. «Такая информация появится, я думаю, где-то в течение месяца»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Юлия Сасевич, Оксана Павлова, Новосибирск; Екатерина Еременко, Иркутск