В Сочи экс-директор детского лагеря РЖД обвиняется в мошенничестве на 5 млн рублей

В Лазаревский районный суд Сочи направлено уголовное дело в отношении бывшего директора детского оздоровительного лагеря ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемая с 2016 по 2017 годы продавала путевки на оздоровление детей в корпоративном лагере гражданам, которые не являлись работниками ОАО «РЖД». В результате экс-директор здравницы совершила хищение денежных средств Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») в размере 5,3 млн руб. Кроме того, от имени РЖД она заключила договоры на отдых в лагере.

Подозреваемой грозит максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ - до 10 лет лишения свободы, по ч.1 ст. 286 УК РФ – до 4 лет лишения свободы.

Наталья Решетняк