Нам это параллельно

Мы живем в такое время, когда о будущем думают, оглядываясь на прошлое: к примеру, с какими только пандемиями минувших веков не сравнивали нынешнюю — коронавируса! Вот и наступивший, 2021 год богат на знаменательные юбилеи и памятные события — параллели с современностью напрашиваются сами собой. «Огонек» вспомнил самые примечательные.

Сергей Мещеряков

1 января 1881 года — 140 лет назад начали строить знаменитый Панамский канал, который соединил Атлантический и Тихий океаны. За старт этого в целом авантюрного предприятия отвечал француз Фердинанд Мари де Лессепс, дипломат и предприниматель. Это именно он некогда получил концессию на сооружение Суэцкого канала и теперь решил повторить успех. Дерзкая попытка окончилась неудачей: он не смог закончить работы, а заодно разорил множество инвесторов (отсюда, кстати, пошло слово «Панама» как синоним аферы). И все же канал был достроен американцами, уже без него, и открыт в 1920 году, ну а сама страна Панама смогла получить окончательные права на канал лишь... в 1999 году! Интрига, впрочем, не завершилась: сегодня активно развивается проект Никарагуанского канала, который должен стать альтернативой Панамскому, только теперь наибольшую заинтересованность в нем проявляют уже китайцы.

3 марта 1861 года — 160 лет назад Александр II отменил крепостное право. Реформа на тот момент назрела и даже перезрела: еще в 1797 году был издан Манифест Павла I о трехдневной барщине, ограничивший труд крестьян в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в неделю. Другой указ, уже Николая I, от 1833 года запретил разлучать семьи крестьян при продаже... Крепостное право в России давно выглядело отжившим феноменом, судите сами: еще в 1842 году вышел указ, наказывавший за торговлю чернокожими рабами в России.

«Отчего же надобно непременно быть черным, чтоб быть человеком в глазах белого царя?» — возмущался Герцен. И вот — случилось! Малоизвестный факт: в честь знаменательной даты, оказывается, был построен Александро-Невский собор на Миусской площади в Москве, правда, не доживший до нашего времени. Не забыли юбилей и потомки: к примеру, в 1991 и 2011 годах в честь освобождения крестьян были выпущены памятные монеты.

24 марта 1896 года — 125 лет назад прошли первые Олимпийские игры современности. Эта дата смотрится особенно актуально на фоне того, как само олимпийское движение переживает крупнейший в истории кризис из-за эпидемии коронавируса. Напомним, что летние Игры в Токио должны были состояться еще в прошлом году, но «сдвинулись» на этот, причем с сохранением названия Токио-2020. Что же касается тех, первых Игр, то они прошли в Афинах (Греции) и дали возможность выступить 241 спортсмену из 14 стран (женщины в соревнованиях участвовать не могли). Вообще те первые Игры были непохожи на нынешние: ну, к примеру, спортсменам приходилось самим искать себе жилье. Или, допустим, никто тогда не зажигал олимпийский огонь. Интересно, что у России с Олимпиадой в тот год тоже не сложилось: наши спортсмены так и не смогли поучаствовать в соревнованиях из-за отсутствия средств. Правда, на самих Играх все же присутствовал энтузиаст олимпийского движения в России генерал Алексей Бутовский.

12 апреля 1961 года — 60 лет назад первый человек в истории — Юрий Гагарин — отправился в космос.

На фоне современной космической гонки, в которой борются уже не только государства, но и частные компании, этот юбилей выглядит особенно актуальным. 108-минутный полет Гагарина, по сути, продемонстрировал: вырваться в космос вполне возможно!

Волновались до последнего — в ТАСС было подготовлено сразу три сообщения о полете, каждое учитывало то или иное развитие ситуации, от успеха до трагедии. К счастью, пригодилось успешное. Не менее драматичным был и сам путь к этому достижению: стоит напомнить, что до Гагарина во время тренировок погиб член первого отряда космонавтов Валентин Бондаренко. Или вот полузабытые факты. Сегодня все знают про Белку и Стрелку, летавших в космос, недавно о них даже сняли мультфильм. Но были и другие собаки-космонавты, в частности, Жулька, которая участвовала в полетах... несколько раз! К сожалению, часть животных-космонавтов погибла, однако в том, что человек полетел в космос, есть, конечно, и их заслуга. А в прошлом году в «Роскосмосе» объявили о намерении запатентовать, кроме прочего, знаменитую гагаринскую фразу «Поехали!». Вот еще одно следствие исторического полета: все, что связано с ним, превратилось в национальный бренд, ну и, конечно, в легенду.

26 апреля 1986 года — 35 лет назад случилась авария на Чернобыльской АЭС, пожалуй, самая масштабная и значительная техногенная катастрофа мира. Напомним, что, по данным МЧС, которые приводит ТАСС, в 1986-м радиоактивное загрязнение охватило 14 регионов РФ (общая площадь — порядка 60 тысяч квадратных километров), на их территории проживали около 3 млн человек. Пострадало более 2 млн гектаров сельхозугодий и миллион гектаров леса. Однако на сегодняшний день есть и хорошие новости: природа постепенно «выздоравливает». Количество населенных пунктов, загрязненных радиацией, с начала 1990-х уменьшилось в два раза, а реабилитационные мероприятия вернули в хозяйственный оборот половину лесного фонда и 30 процентов земель. Новый всплеск «интереса» к трагедии уже в последние годы породил сериал HBO и Sky, вышедший в 2019-м и вызвавший полярные оценки. А в нынешнем году в России покажут фильм «Чернобыль», снятый актером и режиссером Данилой Козловским (премьера была перенесена с 2020-го на 15 апреля 2021 года). Но, конечно, о дате помнят не только в кино. Как сообщалось, к 35-летней годовщине аварии в Институте проблем безопасности развития атомной энергетики РАН планировали выпустить национальный доклад об истории и опыте преодоления последствий Чернобыля. Вероятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдут и различные памятные мероприятия, хотя в прошлом году такие мероприятия, в частности, памятно-траурный митинг в Москве, были отменены.

24 мая 2001 года — 20 лет назад в русской версии «Википедии» появилась первая статья, она называлась «Россия» и начиналась с фразы «Россия — великая страна». При этом, строго говоря, у «Википедии» двойной юбилей, ведь и сама она была запущена в январе 2001-го. Вряд ли создатели этой онлайн-энциклопедии могли тогда представить, какую популярность она завоюет. К примеру, количество просмотров русскоязычной версии превысило миллиард еще в 2013-м, и она, таким образом, вошла в тройку наиболее популярных языковых версий. Впрочем, популярность эта оказалась неоднозначной: часто можно услышать о том, что информация в «Википедии», мягко говоря, не всегда точна. Известны и случаи блокировки «Википедии», в частности, в Турции — по «Закону об интернете», предусматривающему онлайн-ограничения из-за угрозы национальной безопасности. На фоне противостояния, развернувшегося между Дональдом Трампом и интернет-гигантами Facebook и Twitter (его аккаунты на этих платформах были заблокированы), этот юбилей, без сомнения, событие если не знаковое, то уж точно символичное.

22 июня 1941 года — 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Вообще последние годы были богаты на годовщины, связанные с драматичными событиями почти вековой давности: так, в 2019-м в мире отмечались 80 лет со дня начала Второй мировой войны, правда, на памятных торжествах в Варшаве отсутствовал как Владимир Путин, так и Дональд Трамп, что существенно понизило уровень события. Контекст, в котором будет проходит нынешний юбилей, это заочные споры России и некоторых стран Запада (в частности, Польши), касающиеся тех драматичных событий. Неоспоримым, впрочем, остается тот факт, что на советской земле гитлеровская Германия встретила такой отпор, к которому не была готова. В книге американского журналиста Уильяма Ширера приводится рассказ генерала Гейнца Гудериана о встрече в Орле, по дороге на Москву, со старым царским генералом. Тот сказал Гудериану: «Мы только что начали вставать на ноги, и тут появлятесь вы и отбрасываете нас на двадцать лет назад, так что нам снова придется начинать все сначала. Теперь мы сражаемся за Россию, а в этом деле мы все едины».

22 августа 1991 года — 30 лет назад государственным флагом РФ стал триколор. Впрочем, впервые он, по данным историков, упоминался еще при Алексее Михайловиче в 1669 году, тогда на воду был спущен корабль «Орел», а на его борту подняли как раз бело-сине-красный флаг. Впрочем, появление триколора в новой России относится уже к рубежу 1980–1990-х: например, в матче за звание чемпиона мира по шахматам Гарри Каспаров настоял именно на триколоре (на табличке рядом с фамилией), а его соперник, Анатолий Карпов, использовал красный советский флаг. Чуть позже триколор стал символом противостояния ГКЧП во время августовского путча. Официально его признали постановлением Верховного совета РСФСР от 22 августа 1991 года (в качестве полотнища из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос).

11 сентября 2001 года — 20 лет назад террористы совершили атаку на Всемирный торговый центр в США. Напомним контекст этого трагического события: 19 смертников поднялись на борт четырех самолетов, два из которых врезались в 110-этажные башни-близнецы, еще один рухнул на здание Минобороны США в Вашингтоне, а четвертый упал неподалеку от Питсбурга. В результате жертвами атаки стали почти 3 тысячи человек, а за тем, как развивались эти драматичные события, в прямом эфире наблюдал, пожалуй, весь мир. Возможно, пандемия как-то скорректирует предстоящие памятные мероприятия, связанные с трагедией. Однако в прошлом году, несмотря на коронавирус, в Нью-Йорке снова включили световую инсталляцию в память о жертвах теракта: 88 вертикальных прожекторов, установленных в 2002 году.

10 декабря 1901 года — 120 лет назад были впервые в истории вручены Нобелевские премии. Вот как очевидец, тогда 20-летний студент Фольке Хеншен (а позднее — профессор патологической анатомии Каролинского института и председатель медицинского Нобелевского комитета), описывал атмосферу и настроения перед той самой первой церемонией: «В дни, предшествовавшие вручению призов, в воздухе чувствовалось напряжение.

Имена нобелевских лауреатов держались в секрете — их не раскрывали, как сейчас, за несколько месяцев. Когда выдающиеся немецкоговорящие джентльмены прибыли поездом и были доставлены в "Гранд-Отель" (среди первых лауреатов были, в частности, немцы, физик Вильгельм Конрад Рентген, а также врач Эмиль Адольф фон Беринг.— "О"), стало ясно, что это, должно быть, нобелевские лауреаты, ведь международные перевозки тогда были не столь обычным делом, как сейчас». С тех пор лауреатами самой престижной премии мира стали 934 человека и 28 организаций.

29 декабря 1791 года — 230 лет назад геополитическая ситуация в мире была, конечно, другой, но чем-то неуловимо знакомой. К примеру, в декабре 1791 года (правда, по старому стилю) в городе Яссы в Молдавском княжестве (сегодня — территория Румынии) был заключен знаменитый Ясский мирный договор между Россией и Османской империей, который не только положил конец очередной русско-турецкой войне, но и закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым. По сути, Порта окончательно признала Крым российским! Интересно, что Россия также усилила свои позиции на Кавказе, в частности, Турция отказалась от претензий на Грузию. А вот неочевидное, но тоже историческое следствие договора — вскоре на освобожденных от турецкого владычества землях была основана Одесса. Как известно, у истории своя, жестокая ирония. Ключевая фигура, стоявшая за присоединением Крыма,— князь Потемкин, до исторического события не дожил. Вместо него договор утвердил уже граф Безбородко.