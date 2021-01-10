Памятные и предстоящие

Когда год назад “Ъ” составлял календарь дат и событий на 2020 год, трудно было представить, что больше половины из них будут отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. Несмотря ни на что, многие события 2021 года вновь планируются с точными датами. “Ъ” собрал наиболее интересные и важные из них.
Январь
8 января — первая годовщина запуска газопровода «Турецкий поток»
10 января — парламентские выборы в Казахстане
10 января — президентские выборы в Киргизии
14–16 января — международная научно-практическая конференция «Гайдаровский форум»
15 января — 20 лет со дня запуска сайта онлайн-энциклопедии Wikipedia
20 января — инаугурация 46-го президента США Джо Байдена
26–27 января — заседание Федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США
26-28 января — Европейская газовая конференция в Вене
Февраль
1 февраля — 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина
8 февраля — 50 лет со дня начала функционирования фондовой биржи NASDAQ
12 февраля — заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике
11–21 февраля — чемпионат мира по биатлону в Словении
28 февраля — церемония вручения премии «Золотой глобус»
Март
1–5 марта — первый этап Международного берлинского кинофестиваля, во время которого жюри на онлайн-просмотрах оценит фильмы и распределит призы
2–6 марта — 71-й фестиваль итальянской песни Сан-Ремо
8–16 марта — 100 лет со дня проведения Х съезда РКП(б), обозначившего переход от «военного коммунизма» к НЭПу
14 марта — церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»
17 марта — парламентские выборы в Нидерландах
22–28 марта — чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме может состояться при пустых трибунах
25–26 марта — заседание Европейского совета в Брюсселе
Апрель
1–30 апреля — всероссийская перепись населения
9–11 апреля — весеннее заседание управляющих органов группы Всемирного банка и Международного валютного фонда
11 апреля — церемония вручения премии BAFTA
11 апреля — президентские и парламентские выборы в Перу
12 апреля — 60 лет со дня первого полета человека в космос
25 апреля — церемония вручения премии «Оскар»
Май
1 мая — 100 лет со дня открытия первой российской воздушной почтово-пассажирской линии, соединяющей Москву, Орел и Харьков
5 мая — 100 лет со дня представления первых духов марки Chanel — Chanel №5 в Париже
5 мая — 200 лет со дня смерти Наполеона I Бонапарта
11–22 мая — Международный каннский кинофестиваль
17 мая—6 июня — открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros
18–22 мая — X Петербургский международный юридический форум
13–16 мая — Всемирный экономический форум в Сингапуре
18–22 мая — музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды)
21 мая — 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова
21 мая—6 июня — чемпионат мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге
24 мая—1 июля — основной этап сдачи ЕГЭ
29 мая — финал Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле
31 мая—6 июня — плей-офф чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд
Июнь
10 июня — кольцеобразное солнечное затмение
11–20 июня — международный музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (Германия)
11 июня—11 июля — чемпионат Европы по футболу
15–19 июня — VII Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге
18 июня — президентские выборы в Иране
22–23 июня — выставка Business Travel Show в Лондоне
28 июня—11 июля — Уимблдонский теннисный турнир в Великобритании
Июль
1 июля — 100 лет назад со дня учреждения Коммунистической партии Китая
6 июля — празднование 300-летия Кузбасса
6–9 июля — международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге
2–10 июля — 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия)
22–25 июля — международный фестиваль Comic Con в Сан-Диего (Калифорния)
23 июля—8 августа — летние Олимпийские игры в Токио
Август
7 августа — 100 лет со дня смерти поэта Александра Блока
15 августа — 250 лет со дня рождения писателя Вальтера Скотта
21 августа — 150 лет со дня рождения писателя Леонида Андреева
24 августа—3 сентября — летние Паралимпийские игры в Токио
Сентябрь
1–11 сентября — Венецианский международный кинофестиваль
13 сентября — парламентские выборы в Норвегии
16–17 сентября — заседание Совета глав государств ШОС
19 сентября — единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва
23–26 сентября — Гран-при «Формулы-1» в Сочи
Октябрь
1 октября — Международная выставка Expo-2020 в Дубае (ОАЭ)
13–16 октября — Российская энергетическая неделя в Москве
30–31 октября — саммит G20 в Риме
Ноябрь
9–11 ноября — международная выставка путешествий и делового туризма IMEX America 2021 в Лас-Вегасе
11 ноября — 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского
14–17 ноября — 4-я международная промышленная выставка Expo-Russia Vietnam 2021 в Ханое
16 ноября — 100 лет со дня начала работы Государственного банка РСФСР
28 ноября — песенный конкурс «Детское Евровидение 2021» во Франции
Декабрь
4 декабря — полное солнечное затмение
5 декабря — 23-й всемирный нефтяной конгресс WPC 2021
10 декабря — церемония вручения Нобелевских премий
10 декабря — 200 лет со дня рождения писателя Николая Некрасова
18 декабря — 100 лет со дня рождения артиста Юрия Никулина
26 декабря — 30 лет со дня распада СССР
Без определенных дат пока остаются Восточный экономический форум во Владивостоке, Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Красноярский экономический форум, саммит G7 в Великобритании и другие мероприятия.