Памятные и предстоящие Календарь важных событий 2021 года

Когда год назад “Ъ” составлял календарь дат и событий на 2020 год, трудно было представить, что больше половины из них будут отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. Несмотря ни на что, многие события 2021 года вновь планируются с точными датами. “Ъ” собрал наиболее интересные и важные из них.

Январь

8 января — первая годовщина запуска газопровода «Турецкий поток»

10 января — парламентские выборы в Казахстане

10 января — президентские выборы в Киргизии

14–16 января — международная научно-практическая конференция «Гайдаровский форум»

15 января — 20 лет со дня запуска сайта онлайн-энциклопедии Wikipedia

20 января — инаугурация 46-го президента США Джо Байдена

26–27 января — заседание Федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США

26-28 января — Европейская газовая конференция в Вене

Февраль

1 февраля — 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина

8 февраля — 50 лет со дня начала функционирования фондовой биржи NASDAQ

12 февраля — заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике

11–21 февраля — чемпионат мира по биатлону в Словении

28 февраля — церемония вручения премии «Золотой глобус»

Март

1–5 марта — первый этап Международного берлинского кинофестиваля, во время которого жюри на онлайн-просмотрах оценит фильмы и распределит призы

2–6 марта — 71-й фестиваль итальянской песни Сан-Ремо

8–16 марта — 100 лет со дня проведения Х съезда РКП(б), обозначившего переход от «военного коммунизма» к НЭПу

14 марта — церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»

17 марта — парламентские выборы в Нидерландах

22–28 марта — чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме может состояться при пустых трибунах

25–26 марта — заседание Европейского совета в Брюсселе

Апрель

1–30 апреля — всероссийская перепись населения

9–11 апреля — весеннее заседание управляющих органов группы Всемирного банка и Международного валютного фонда

11 апреля — церемония вручения премии BAFTA

11 апреля — президентские и парламентские выборы в Перу

12 апреля — 60 лет со дня первого полета человека в космос

25 апреля — церемония вручения премии «Оскар»

Май

1 мая — 100 лет со дня открытия первой российской воздушной почтово-пассажирской линии, соединяющей Москву, Орел и Харьков

5 мая — 100 лет со дня представления первых духов марки Chanel — Chanel №5 в Париже

5 мая — 200 лет со дня смерти Наполеона I Бонапарта

11–22 мая — Международный каннский кинофестиваль

17 мая—6 июня — открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros

18–22 мая — X Петербургский международный юридический форум

13–16 мая — Всемирный экономический форум в Сингапуре

18–22 мая — музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды)

21 мая — 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова

21 мая—6 июня — чемпионат мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге

24 мая—1 июля — основной этап сдачи ЕГЭ

29 мая — финал Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле

31 мая—6 июня — плей-офф чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд

Июнь

10 июня — кольцеобразное солнечное затмение

11–20 июня — международный музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (Германия)

11 июня—11 июля — чемпионат Европы по футболу

15–19 июня — VII Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

18 июня — президентские выборы в Иране

22–23 июня — выставка Business Travel Show в Лондоне

28 июня—11 июля — Уимблдонский теннисный турнир в Великобритании

Июль

1 июля — 100 лет назад со дня учреждения Коммунистической партии Китая

6 июля — празднование 300-летия Кузбасса

6–9 июля — международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге

2–10 июля — 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия)

22–25 июля — международный фестиваль Comic Con в Сан-Диего (Калифорния)

23 июля—8 августа — летние Олимпийские игры в Токио

Август

7 августа — 100 лет со дня смерти поэта Александра Блока

15 августа — 250 лет со дня рождения писателя Вальтера Скотта

21 августа — 150 лет со дня рождения писателя Леонида Андреева

24 августа—3 сентября — летние Паралимпийские игры в Токио

Сентябрь

1–11 сентября — Венецианский международный кинофестиваль

13 сентября — парламентские выборы в Норвегии

16–17 сентября — заседание Совета глав государств ШОС

19 сентября — единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва

23–26 сентября — Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Октябрь

1 октября — Международная выставка Expo-2020 в Дубае (ОАЭ)

13–16 октября — Российская энергетическая неделя в Москве

30–31 октября — саммит G20 в Риме

Ноябрь

9–11 ноября — международная выставка путешествий и делового туризма IMEX America 2021 в Лас-Вегасе

11 ноября — 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского

14–17 ноября — 4-я международная промышленная выставка Expo-Russia Vietnam 2021 в Ханое

16 ноября — 100 лет со дня начала работы Государственного банка РСФСР

28 ноября — песенный конкурс «Детское Евровидение 2021» во Франции

Декабрь

4 декабря — полное солнечное затмение

5 декабря — 23-й всемирный нефтяной конгресс WPC 2021

10 декабря — церемония вручения Нобелевских премий

10 декабря — 200 лет со дня рождения писателя Николая Некрасова

18 декабря — 100 лет со дня рождения артиста Юрия Никулина

26 декабря — 30 лет со дня распада СССР

Без определенных дат пока остаются Восточный экономический форум во Владивостоке, Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Красноярский экономический форум, саммит G7 в Великобритании и другие мероприятия.