Спрос на загородную недвижимость в Ленобласти вырос на 30%

За 2020 год спрос на загородную недвижимость в Ленинградской области увеличился на 29,6%, по сравнению с 2019 годом. Спрос на дома для постоянного проживания увеличился на 42,66%.

Пик спроса на дачи в области пришелся на май-июнь. Дачами интересовались 30,65% покупателей, участками под застройку – 25,83%. Спрос на коттеджи в этот период составлял 23,69% от всех запросов, сообщает «Загородное обозрение».

В настоящее время на рынке загородных домов Ленинградской области представлено 10,6 тыс. объектов. Стоимость самых доступных объектов составляет 150 тыс. руб., самый дорогой объект в продаже находится в Выборгском районе. Площадь основного здания составляет 970 кв. м., площадь земельного участка – 83 сотки. Стоимость этой загородной недвижимости превышает 1 млрд рублей.