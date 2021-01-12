Экс-прокурора Воронежской области Николая Шишкина переводят в Приволжский федеральный округ

Заместитель Генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) и бывший прокурор Воронежской области Николай Шишкин может быть назначен руководителем управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе (ПФО), расположенного в Нижнем Новгороде. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали источники в надзорном ведомстве.

По словам собеседников “Ъ-Черноземье”, приказ о соответствующем назначении уже подписан. Нынешний руководитель Генпрокуратуры в ПФО Сергей Зайцев, по данным URA.RU, станет курировать управление Генпрокуратуры РФ в Уральском округе вместо Игоря Ткачева, который будет заниматься надзором за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД России.

Николай Шишкин осенью 2019 года был назначен заместителем Генпрокурора РФ по СФО. До этого он 13 лет руководил прокуратурой Воронежской области. Господин Шишкин является государственным советником юстиции 2 класса. На посту прокурора Воронежской области его заменил Александр Гулягин, который проработал в должности чуть больше года. С конца 2020-го ведомство возглавляет бывший тамбовский прокурор Николай Саврун.

Сергей Толмачев, Андрей Цветков