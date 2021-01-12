Ford Motor закрывает производство в Бразилии после 100 лет работы в стране

Компания Ford Motor объявила о закрытии трех своих заводов в Бразилии в рамках реструктуризации производственных операций в Южной Америке. Как отмечается в заявлении Ford Motor, производство на двух заводах — в Камасари и Таубате — прекращается немедленно, учитывая то, что «в условиях пандемии усугубилась проблема избыточных производственных мощностей и снижения продаж, из-за которой компания многие годы несла значительные убытки». Завод в Белу-Оризонти закроется в четвертом квартале. Как заявил генеральный директор Ford Motor Джим Фарли, закрытие заводов позволит перейти к «более гибкой, не перегруженной активами модели бизнеса» и сделать бизнес «здоровым и устойчивым».

Компания Ford Motor начала работать в Бразилии в 1919 году. Однако в последние годы продажи в регионе стабильно падали, а в условиях пандемии ситуация стала еще сложнее. В 2019 году компания понесла во всей Южной Америке убытки в размере $704 млн. В первые три квартала 2020 года убытки составили $386 млн.

В связи с закрытием трех заводов в Бразилии будет сокращено около 5 тыс. рабочих мест. Издержки, связанные с этим процессом, составят около $4,1 млрд. У компании сохранится региональный офис в Сан-Паулу. Кроме того, продолжат работу заводы в Аргентине и Уругвае, и их продукция будет удовлетворять возникающий спрос в Бразилии.

Акции американского производителя на Нью-Йоркской фондовой бирже отреагировали на сообщение о закрытии заводов ростом на 3,3%.

Алена Миклашевская