Свыше 20 тысяч туристов отдохнули в Геленджике в новогодние праздники

В Геленджике в новогодние праздники отдохнули больше 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные управления курортами и туризмом.

По данным мэрии, в это число не вошли 6 тыс. иногородних собственников жилья в Геленджике, которые приехали на январские праздники в собственные квартиры.

В настоящее время в городе работает 21 предприятие санаторно-курортного комплекса, в т.ч. два детских санатория и детский оздоровительный лагерь. Кроме того, действуют 60 частных средств размещения емкостью более 15 номеров.

Единовременно на курорте отдыхают порядка 3,2 тыс. туристов, из них 1980 являются организованными. Заполняемость предприятий туротрасли на сегодняшний день составляет 30%.

В пресс-службе администрации Геленджика подчеркнули, что самым популярным занятием отдыхающих в январские праздники стали прогулки на свежем воздухе.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов, что на 11% больше, чем в прошлом году. 30% отдыхающих – дети.

Елена Зуева