Лжесотрудники банка похитили у врача из Ижевска более 2,2 млн рублей

У 47-летней врача одной из больниц Ижевска похитили более 2,2 млн руб. дистанционным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Они дублировали номера «горячих линий» настоящих банков с помощью ip-телефонии. Звонившие сообщили ижевчанке о незаконно оформленных на ее имя кредитах и попросили назвать данные банковских карт. Женщина отказалась, после чего один из злоумышленников сказал, что «они работают с правоохранительными органами Ижевска».

Затем потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он убедил ее действовать по инструкции сотрудника банка. Ижевчанка проверила номер телефона звонившего, который совпал с номером местной полиции — его подменили с помощью ip. В результате потерпевшая, действуя по указаниям лжесотрудника банка, оформила кредит и забрала его наличными, а далее перевела деньги их на три указанных счета. Еще около 50 тыс. руб. своих сбережений она перевела якобы на резервный счет.