«Башкирская химия» подала жалобу на решение суда о национализации БСК

АО «Башкирская химия» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, который 4 декабря истребовал 95,7% акций Башкирской содовой компании (БСК) у АО «Региональный фонд», «Башкирской химии» и ООО «Торговый дом “Башкирская химия”» в пользу Росимущества. В картотеке суда жалоба зарегистрирована 11 декабря.

Решение суда первой инстанции должно было вступить в силу после месяца со дня его принятия. Иск подавала Генпрокуратура России.

Бенефициарами «Башкирской химии» называют бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова и предпринимателя Дмитрия Пяткина. БСК является крупнейшим производителем кальцинированной и пищевой соды в России. В состав холдинга также входит Березниковский содовый завод в Пермском крае.

Влада Шипилова