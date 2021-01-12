«Ютэйр-вертолетные услуги» вновь предоставит вертолеты для перелетов чиновников Башкирии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии вчера подвело итоги аукциона по оказанию услуг авиаперелетов на вертолете для перевозки официальных лиц республики, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стал единственный участник — АО «Ютэйр-вертолетные услуги». Компания предложила исполнить контракт по его начальной цене.

Министерство транспорта республики готово заплатить за авиаперелеты 3 млн руб. из расчета 169,6 тыс. руб. за один летный час. Дату и место назначения авиаперевозчику сообщат не менее чем за четыре дня до вылета. Контракт рассчитан на полгода, до июня 2021 года.

В двухмоторном вертолете, развивающем крейсерскую скорость от 220 км/час, должно быть не менее пяти и не более 14 мест. Для пассажиров должно быть организовано обслуживание в залах официальных лиц и делегаций.

Предыдущий контракт на организацию вертолетных перелетов на сумму 3 млн руб. в марте этого года также выиграл «Ютэйр-вертолетные услуги». Тогда один летный час оценивался в 162 тыс. руб.

Майя Иванова