Сегодня исполняется 73 года заместителю председателя Совета федерации Юрию Воробьеву

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко:

— Юрий Леонидович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! С Вами вместе решаются самые сложные государственные задачи. От создания современной системы МЧС до актуальнейшей задачи реформирования лесной отрасли! Вы заслуженный авторитет для всех коллег. Горжусь знакомством с Вами и сложившимся результативным взаимодействием. Желаю оставаться таким же энергичным, принципиальным и высокопрофессиональным человеком! Доброго здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Олег Кувшинников Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 56 лет губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову

Его поздравляет председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко:

— Уважаемый Олег Александрович, поздравляю Вас с днем рождения! Вы профессионал высокого уровня, эффективно действующий в любой ситуации. С Вологодской областью у Общественной палаты России установились партнерские отношения, во многом это заслуга главы региона. Вы не только активно поддерживаете общественные и некоммерческие организации, но и сами являетесь общественником — возглавляете российскую ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». Сегодня это одна из самых крупных партнерских организаций в сети здоровых муниципалитетов ВОЗ. Желаю Вам крепкого здоровья, достижения поставленных целей, успехов на благо жителей Вологодской земли.

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