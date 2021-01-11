СКР возбудил дело из-за инцидента с модератором оппозиционного Telegram-канала в Чечне

Следственный отдел СКР по Геленджику возбудил уголовное дело о похищении модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. В сентябре 2020 года в интернете появилось видео, на котором неизвестные заставляют господина Тепсуркаева истязать себя, в том числе сесть на бутылку перед видеокамерой.

Сообщество 1ADAT выступает с резкой критикой властей региона, публикуя посты о похищениях и задержаниях местных жителей и о роскошной жизни высших чиновников. Некоторые публикации имеют антироссийский характер. В Telegram у него около 7,5 тыс. подписчиков, в Instagram — 22 тыс., в YouTube — 1,29 тыс. Администраторы сообщества подозревают, что 19-летнего Салмана Тепсуркаева могли подвергнуть унижениям чеченские силовики. Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.

Как сообщает «Комитет против пыток», дело было по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) в ноябре. В сентябре правозащитники несколько раз обращались в Следственное управление СКР в Чечне. Там отказывались возбуждать дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления.