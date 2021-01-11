СКР и полиция возбудили уголовные дела после аварии с военными автобусами

Следственный комитет России и полиция возбудили уголовные дела о нарушении правил вождения после столкновения самосвала с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье. По уточненным данным Минобороны, в ДТП погибли четыре человека, еще 42 пострадали.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ — нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин),— говорится в сообщении на сайте СКР. По этой статье виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.

«Следственным управлением УМВД России по городскому округу Красногорск в отношении водителя 1994 года рождения, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего столкновение с автобусом на 28 км федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия", в результате чего погибли 4 человека и получили телесные повреждения более 40 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемый задержан»,— приводит ТАСС сообщение слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой. Она добавила, что водитель самосвала был трезв.

Ранее сообщалось, что в колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны, которая обеспечивает штаб транспортом, на Новорижском шоссе врезался самосвал. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением, что и привело к ДТП.

Подробнее — в материале “Ъ” «Водители Генштаба попали под самосвал».