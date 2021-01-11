Водители Генштаба попали под самосвал

Четверо военнослужащих погибли, а еще четыре десятка пострадали в результате аварии, которая произошла днем в Московской области. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель гражданского самосвала, который, не справившись с управлением, врезался в военную колонну.

По данным МВД, авария произошла в 15:30 на 28 км Новорижского шоссе. В этот момент колонна военных микроавтобусов ПАЗ возвращалась с Нахабинского полигона, где солдаты-срочники обучались вождению машин. Колонна, которую сопровождала военная полиция, остановилась на трассе — якобы из-за того, что в ней сломалась одна из машин. В этот момент в нее влетел самосвал, также следовавший в сторону Москвы.

Предполагается, что Иван Гариков, управлявший грузовиком, мог задремать или просто не справился с управлением машины. От страшного удара буквально разнесло несколько пазиков. Больше всего пострадали военнослужащие, находившиеся в одном из них.

Четверо солдат погибли на месте, еще 45 получили травмы различной степени тяжести.

Учитывая, что на шоссе по направлению в Москву тут же образовалась гигантская пробка (в ЦОДД ее оценили в 5 км), наиболее тяжело пострадавших военных отправили в госпиталь имени Вишневского вертолетами. Кроме того, помощь военным оказывалась в ближайшей к месту аварии Красногорской больнице.

Водителя самосвала, который на месте толком объяснить свои действия не смог, задержали и отправили на освидетельствование.

По предварительным данным, оно показало, что в момент ДТП Гариков был трезв и не находился под воздействием наркотиков.

Предполагается, что возбужденное в органах МВД уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, до семи лет заключения) потом, из-за резонанса случившегося, передадут в Следственный комитет России. Сейчас, по данным “Ъ”, определяется, какой именно из следственных органов должен разбираться в обстоятельствах трагедии. Кроме того, военные, полиция и прокуратура проверяют действия военнослужащих — насколько движение и остановка колонны на оживленной трассе были безопасны.

Пострадавшие в ДТП проходили службу в в/ч 83466 или на 147-й автобазе Генерального штаба Минобороны, которая, по данным из открытых источников, обеспечивает работников штаба транспортными услугами.

Николай Сергеев