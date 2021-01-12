Зерно уходит и возвращается

Регионы Черноземья в 2020 году стали меньше вывозить за рубеж зерновые, увеличив при этом общий объем экспорта сельхозпродукции. Нарастить отгрузки помогли поставки мяса в Китай и Вьетнам, а также экспорт продукции масложировой отрасли. В регионах считают снижение отгрузок растительного сырья следствием политики властей, которые стремятся увеличивать продажу за рубеж товаров с высокой добавленной стоимостью. Но и чиновники, и эксперты признают, что рекордные урожаи 2020-го могут в наступившем году вернуть структуру агроэкспорта из Черноземья в более привычный вид — зерновые вновь окажутся самым массовым товаром для продажи за рубеж.

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза подвел предварительные итоги экспорта сельхозпродукции из регионов Черноземья в 2020 году (учреждение приводит данные на 13 декабря; итоговые цифры регионы предоставят позднее).

Объем агроэкспорта Белгородской области на эту дату составил $554 млн при $341 млн годом ранее. Наибольший рост показали поставки мясомолочной продукции (с $44 до $147 млн). В структуре экспорта почти 43% пришлось на масложировую продукцию, 26% — на мясомолочную, 16% — на пищепром. Экспорт зерновых по-прежнему невелик (регион с развитым животноводством имеет высокое внутреннее потребление) — они принесли региону лишь $2 млн при $12 млн на ту же дату в 2019-м. В полтора раза увеличились поставки за рубеж масложировой продукции (до $236 млн) и «прочей продукции АПК» (до $79 млн). Масложировая и мясомолочная продукция в основном поставлялась в Китай: объем отгрузок в эту страну вырос втрое, до $99 млн. Вторым крупнейшим торговым партнером стал Вьетнам: он увеличил закупки белгородской сельхозпродукции за год в 13 раз, до $74 млн (почти весь объем пришелся на мясо).

Воронежская область немного снизила объем агроэкспорта — $466 млн ($476 млн годом ранее). Более чем вдвое выросли отгрузки «прочей продукции» АПК (до $61 млн), на 40% — товаров пищепрома (до $124 млн). Масложировая отрасль, на которую региональные власти возлагают большие надежды, показала рост на 23% ($136 млн). В то же время, как и рассчитывали в правительстве региона, зерновых стало вывозиться значительно меньше: объем их экспорта в денежном выражении составил $139 млн при $243 млн годом ранее (при этом средняя цена выросла на 3,3%). На зерновые и масложировую продукцию приходится примерно по 30% от общеобластного объема экспорта сельхозтоваров, на пищепром — 27%. Египет ($44,9 млн, падение почти в полтора раза) перестал быть главным потребителем воронежской сельхозпродукции, уступив первенство Турции ($63 млн): в нее экспортируются не только зерновые, но и продукция пищепрома. Вдвое увеличились поставки в Латвию (пищепром и масложировая отрасль), почти втрое — в Китай и Грузию (преимущественно масложировая продукция).

Агроэкспорт из Курской области немного вырос в сравнении с 2019 годом — с $171 до $188 млн. Больше половины этого объема приходится на продукцию пищепрома ($104 млн), отгрузки которой выросли на 20%. Около 17% экспорта составляет «прочая продукция», 14% — мясомолочная, 12% — зерновые. В целом структура экспорта оказалась сопоставима с прошлогодней, но за счет поставок мяса усилились торговые связи с Вьетнамом (рост в 15 раз) и Гонконгом. В Узбекистан в 3,6 раза выросли отгрузки продукции пищепрома (до $21 млн).

Зато в Липецкой области зарубежные отгрузки увеличились за год на 39% — до $497 млн. Из этой суммы на пищепром приходится 28%, на масложировую отрасль — 27%, на «прочую продукцию» — 24%. Регион стал единственным в Черноземье, не экспортировавшим мясомолочную продукцию (в 2019 году — $19 млн). Вдвое выросли отгрузки «прочей продукции» (до $121 млн), на 63% — пищепрома ($140,4 млн), в полтора раза — масложировой продукции ($136,4 млн). Усилились торговые связи почти со всеми ведущими странами-импортерами, причем отгрузки в Китай выросли в десять раз (за счет масложировой отрасли).

В Орловской области объем агроэкспорта за год вырос на четверть, до $98 млн. Лидером в структуре экспорта вместо зерновых (28% в нынешнем году при 42% в прошлом) стала масложировая продукция (36%); на «прочую» продукцию пришлось 20% экспорта, на пищепром — 15%. Объем отгрузок вырос во все основные страны-импортеры. Крупнейшим торговым партнером остается Латвия ($58 млн), закупающая масложировую продукцию, товары пищепрома и зерновые.

Наилучшую динамику агроэкспорта в Черноземье продемонстрировала Тамбовская область: объем ее зарубежных отгрузок вырос со $139 млн до $311 млн. Но треть этого объема по-прежнему составляют зерновые ($104 млн, рост более чем вдвое). Четверть приходится на прочую продукцию АПК ($76 млн, рост в 3,6 раза), примерно по 18% — на молоко и мясо ($54,2 млн, рост вдвое) и продукцию пищепрома ($57,4 млн, рост на 84%). Главным потребителем тамбовской сельхозпродукции остается Латвия ($42,1 млн, в основном «прочая» продукция), при этом в девять раз выросли отгрузки зерна и другой продукции в Финляндию ($27,3 млн), вдвое — на Украину ($26,7 млн, мясо и молоко), на 80% — в Беларусь ($23,3 млн, в основном мясо и молоко).

Статистика не всегда объективно отражает поставки продукции из регионов за рубеж: часть товаров по-прежнему реализуется производителями через торговые дома, зарегистрированные в других областях, или учитывается в субъектах с портами. Тем не менее нынешние показатели для периода пандемии власти считают неплохими. Начальник отдела инвестпланирования и сопровождения проектов департамента аграрной политики Воронежской области Иван Подгорнов, выступая в конце декабря на конференции «Экспорт 2020–2021», отметил, что показатель нынешнего года стал для властей неожиданно высоким из-за ряда введенных ограничений. «Нас немножко тормозит пшеница, хотя, казалось бы, странно. Мы знаем, что данные трейдеров растут, но учет идет по месту регистрации — в Москве. Это проблема учета, нам главное, чтобы реальный экспорт рос», — отметил он. Господин Подгорнов подчеркнул, что регион продолжит стимулировать производство масличных: «Смысл в том, чтобы нарастить валовой сбор, а продукция потом пойдет на переработку».

Вчера в департаменте аграрной политики региона отметили, что в 2021-м планируется расширить ассортимент поставляемой на экспорт продукции и число стран-партнеров. «По-прежнему локомотивами роста будут выступать масложировая и готовая продукция, а также зерновые культуры. Введенные в конце 2020-го или вводимые уже в этом году крупные перерабатывающие мощности должны обеспечить рост экспорта мясомолочной продукции. Наконец, рекордный для региона урожай зерновых прошлого года, конечно, будет по-прежнему обеспечивать достаточно высокие цифры по экспорту этой группы, — подчеркнули в департаменте. — Однако принятые разнонаправленные меры на федеральном (введение квот, стимулирование мукомольной промышленности) и региональном (субсидии на развитие глубокой переработки продукции растениеводства) уровнях будут стимулировать удержание доли этой группы в общем объеме экспорта в пределах 30%».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что тенденции, наметившиеся в экспорте сельхозпродукции из регионов Черноземья, продолжатся в 2021 году: «По-прежнему можно ожидать масштабных отгрузок масла и шрота. При этом в наступившем году экспортный потенциал по масличным будет ниже, чем в 2020-м, зато в первом полугодии можно ждать высокого, если не рекордного, объема экспорта зерновых — если не вмешается погода и государственное регулирование. Расширение экспорта мясной и молочной продукции, скорее всего, будет небольшим, если только Китай не откроет рынок свинины — тогда по этому направлению можно будет ожидать более интенсивного развития».

Олег Мухин