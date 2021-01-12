Нефть стынет в трубах

Серьезные морозы добавили хлопот российским нефтяникам, которые и так вынуждены сокращать добычу из-за соглашения ОПЕК+. Компании в некоторых регионах столкнулись с проблемами при сдаче сырья в магистральный нефтепровод из-за перебоев с энергоснабжением на фоне холодов. Кроме того, аномально низкие температуры остановили 11 января транзит нефти из Казахстана через Россию по трубопроводу Атырау—Самара. Но, уверяют эксперты, если перебои будут быстро устранены, то они не приведут к значимым последствиям для нефтекомпаний и «Транснефти».

Сильные морозы стали причиной сразу нескольких нештатных ситуаций в работе системы «Транснефти». Так, как сообщил советник президента трубопроводной монополии Игорь Демин, Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за проблем с электроснабжением на фоне аномально низких температур. В 2020 году поставки по этому направлению, по данным ЦДУ ТЭК, составили 15,6 млн тонн (в декабре — 1,38 млн тонн). Таким образом, речь идет о прокачке около 50 тыс. тонн в сутки. Господин Демин уточнил, что транспортировка остановлена с 5:00 (мск) до восстановления работы ЛЭП. По его словам, «ограничения случаются в холодные зимы, и хотя такая ситуация нештатная, но не чрезвычайная». В операторе трубопроводной системы Казахстана «КазТрансОйл» заявили, что там ищут возможность наладить работу магистрального нефтепровода Узень—Атырау—Самара. В Каспийском трубопроводном консорциуме, операторе ключевого трубопровода из Казахстана в Новороссийск, сообщили об отсутствии проблем.

Также погода внесла коррективы и в сдачу сырья в трубу с месторождений Сибири. По данным «Транснефти», за первые дни января было 47 ограничений. Игорь Демин отметил, что «в целом отклонения незначительны и до конца месяца могут быть компенсированы». Он уточнил, что поставки на НПЗ при этом идут в целом по плану за исключением Комсомольского НПЗ (проектная мощность — 8 млн тонн нефти в год), ограничивающего прием нефти из-за невывоза готовой продукции по железной дороге.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что ОАО РЖД до сих пор не полностью восстановило работу своей сети после ряда случаев обледенения сетей, которые привели к сбоям в следовании поездов.

В то же время официально в РЖД “Ъ” сообщили, что «со стороны компании никаких проблем с перевозками нефтепродуктов нет». Погрузка бензина на станции Дземги, обслуживающей Комсомольский НПЗ, осуществляются в обычном режиме, принимаются все предъявляемые объемы, отметили там. Однако, поясняют в компании, вывоз мазута осложнен несвоевременной выгрузкой цистерн грузополучателями-нефтебазами на станциях Крабовая, Блюхер, Первая Речка. Это потребовало дополнительной регулировки подвода груженых вагонов, говорят в компании. «РЖД держит ситуацию на контроле, ведется оперативное взаимодействие со всеми участниками цепочки поставок»,— добавляют в монополии.

В зависимости от содержания парафина нефть может застывать при разных температурах, и при температуре в сорок градусов мороза застывание вероятно для большинства сортов, отмечает директор департамента аудиторских услуг компании Deloitte Александр Губарев. В таком случае необходимо нефть подогревать для транспортировки, это делается на пунктах подогрева.

Поскольку прокачка нефти насосами и ее подогрев в основном осуществляются посредством электроэнергии, перебои в электроснабжении могут привести к резкой остановке подачи нефти в систему трубопроводов, поясняет эксперт.

Но, говорит он, если перебои в отгрузках небольшие, они могут быть компенсированы за счет нефти в системе. В целом, по его мнению, временные перебои не отразятся на работе нефтекомпаний и показателях «Транснефти».

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина