Мурино наелось торговыми объектами

Власти Ленобласти изменили градостроительные нормативы, что поставило под вопрос появление ресторанной зоны в Мурино, созданием которой занимается «Рента Инвест» Артема Гудченко. Против проекта выступают местные жители: они опасаются лишиться зеленых зон и не хотят больше видеть в этой локации торговые объекты. Господин Гудченко считает, что чиновники пытаются извлечь из этой ситуации политические дивиденды, и намерен с властями судиться.

О том, что комитет градостроительной политики Ленобласти утвердил новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Мурино, сообщила вчера пресс-служба правительства региона. В сообщении уточняется, что земельный участок, на котором застройщик «Рента Инвест» собирался разместить свой ресторанный комплекс, переведен в рекреационную зону.

Глава администрации Мурино Алексей Белов сообщил “Ъ”, что новая версия ПЗЗ не допускает реализации данного проекта. «Сейчас из условно разрешенных видов длительности, которые были в предыдущей редакции ПЗЗ, исключен в том числе и общепит»,— пояснил он. При этом с учетом того, что недавно глава Всеволожского района Андрей Низовский отменил решение о продлении разрешения на строительство этого объекта, вести работы у компании сейчас нет основания, добавил Алексей Белов.

Генеральный директор «Рента Инвест» (входит в ГК RENTA) Артем Гудченко настаивает, что вид разрешенного использования участка не менялся. «Недавно прошедшие изменения ПЗЗ, по которым были общественные слушания, вообще не затронули наш участок. Там по-прежнему разрешено размещение объектов общепита»,— подчеркнул он. При этом возможности начать стройку нет, поскольку работы блокируют активисты, говорит господин Гудченко. «Градозащитники перегородили телами проезд строительной техники, встали под кранами и, как в фильме, сказали: "Ты не пройдешь!" Среди них девять депутатов муниципального совета, включая главу муниципального образования»,— перечисляет предприниматель.

Как пояснил господин Гудченко, муниципалы не обладают полномочиями для того, чтобы остановить строительство. Ранее власти уже пытались оспорить статус участка, право собственности на него, разрешение на строительство, вид условно-разрешенного использования, но проиграли все суды, утверждает он. Выходом из сложившейся ситуации может быть изъятие земли для муниципальных нужд и ее выкуп по рыночной стоимости или предоставление альтернативного участка сопоставимой ценности, считает господин Гудченко. По его оценке, выкуп участка может обойтись местному бюджету в 150 млн рублей. Кроме того, муниципалы и правоохранители могут обеспечить законные интересы инвестора, позволив построить и ввести объекты, добавляет он. По словам предпринимателя, он пожаловался на незаконные постановления в суд, а также обратился в прокуратуру и полицию. «Чиновники пытаются извлечь из этой ситуации политические бенефиты»,— уверен он.

Артем Гудченко является основателем ГК RENTA, управляющей коммерческой недвижимостью в сегменте стрит-ритейл. Он также владеет рестораном высокой кухни Eclipse в Репино. Информация о том, что компания «Рента Инвест» займется реализацией второй очереди ресторанного проекта на бульваре Менделеева в Мурино, появилась в конце прошлого года. Здесь застройщик рассчитывал возвести под общей крышей две линии павильонов, в которых разместятся кафе, пекарни, рестораны и прочее. Площадь объекта — 1,2 тыс. кв. м, работы должны были продлиться до конца 2021 года. Стоимость реализации составляет 200 млн рублей. Объем средств, уже вложенных в проект в Мурино, Артем Гудченко уточнять не стал.

Первую очередь торговых объектов на бульваре Менделеева реализовывала строительная компания «Мавис», жилой комплекс которой расположен неподалеку. Впоследствии у объектов второй очереди было несколько собственников, один из которых — ООО «МонолитСтрой». У последнего «Рента Инвест» приобрела участок вместе с полным комплектом проектной и разрешительной документации в прошлом году.

Против строительства этого торгового объекта выступают местные жители. Они не хотят, чтобы вдоль основного пешеходного маршрута от станции метро к жилым комплексам появились новые торговые точки, которых, по их мнению, здесь уже достаточно. Граждане также боятся лишиться одной из немногих зеленых зон в своем районе.

Разрешение на строительство выдается на основании градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), объясняет руководитель практики недвижимости и строительства Maxima Legal Константин Бойцов. Внесение изменений в ПЗЗ в период действия разрешения на строительство и ГПЗУ никоим образом не может ограничить реализацию строительного проекта, отмечает он.

При этом, если «Рента Инвест» оспорит решение об отмене разрешения на строительство, срок действия ГПЗУ за время судебного процесса может истечь, продолжает юрист. В этом случае застройщику придется получать новый ГПЗУ, который может быть выдан исключительно на основании актуальной редакции ПЗЗ. Если их новая редакция не позволяет размещение такого объекта, то получить разрешительную документацию уже не получится, резюмирует Константин Бойцов.

Ольга Кантемирова