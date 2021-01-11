Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 500 тыс. человек

За период с 19 декабря по 10 января гостями традиционной Рождественской ярмарки на Манежной площади в Петербурге стали более полумиллиона человек, которые разместили в соцсетях около 1 млн фотографий. Об этом со ссылкой на губернатора города Александра Беглова сообщает пресс-служба Смольного.

В этот раз на ярмарке работали 120 торговых павильонов, в том числе 35 уличных кафе. Также рождественский маркет был организован в новом общественном пространстве «Никольские ряды».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургское УФАС инициировало проверку Рождественской ярмарки на Манежной площади по факту возможного нарушения закона о защите конкуренции.