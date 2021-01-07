УФАС начало проверку по факту возможных нарушений на Рождественской ярмарке

Петербургское УФАС начало проверку Рождественской ярмарки на Манежной площади по факту возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом со ссылкой на представителя антимонопольной службы сообщает «Бумага».

По данным издания, двенадцать мест на ярмарке получили совладельцы ресторанной сети «Бона Капона». Согласно условиям заявки, они должны были торговать блюдами итальянской, азиатской и вьетнамской кухни, однако по факту продают пирожки и хот-доги. Кроме этого, еще девять мест на ярмарке получили юрлица, связанные с «Бона Капоне».

Отметим, что ранее на Рождественскую ярмарку в Петербурге жаловались пользователи социальных сетей. Ее организаторов обвиняли в недостаточном обеспечении безопасности, непрозрачной процедуре отбора резидентов и нехватке хороших брендов.