Погрузка на Октябрьской железной дороге за год увеличилась на 2%

По итогам прошлого года на территории Октябрьской железной дороги было погружено 102,3 млн тонн грузов, что на 2% превышает показатели 2019 года. Тарифный грузооборот в 2020 году составил 173 млрд тонно-км (-1,8% к 2019 году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 221,4 млрд тонно-км (-2,6%). Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В декабре погрузка в границах Октябрьской железной дороги составила 8,1 млн тонн, что на 1,6% больше аналогичного периода 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за прошлый год на ОЖД было перевезено на 29,8% меньше пассажиров, чем в 2019 году.