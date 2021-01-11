Перевозки пассажиров на ОЖД в 2020 году упали почти на треть

В декабре прошлого года на Октябрьской железной дороге было перевезено порядка 9,2 млн пассажиров, что на 31,4% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении было отправлено 8,3 млн человек (-30%), в дальнем следовании — 868 тыс. пассажиров (-42,2%). Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Пассажирооборот в декабре составил 859 млн пасс-км — на 41,8% меньше, чем за последний месяц 2019 года. В целом за минувший год на ОЖД было перевезено 118,2 млн пассажиров (-29,8%), а пассажиропоток в 2020 году уменьшился на 41,7% по отношению к показателю предыдущего года.