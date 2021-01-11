Доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге выросла до 11%

Доля положительных тестов на коронавирус в течение новогодних праздников в Петербурге резко возросла. Если до 1 января она составляла около 2-3% из общего числа забранных биоматериалов в зависимости ото дня, то сейчас доля положительных результатов в течение суток составляет порядка 10-11%. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вечером в понедельник, 11 января, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

При этом представитель Смольного уточнил, что аналогичная тенденция наблюдается и в других крупных субъектах РФ. В то же время, по словам господина Лисовца, количество активных пациентов в Петербурге не снижается с уровня декабря 2020 года, а доля госпитализируемых больных в тяжелом состоянии уже превысила 25%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга не исключают возможного подъема заболеваемости COVID-19 в городе после окончания зимних школьных каникул.