Груз тянется к норме

ОАО РЖД закончило год с гораздо менее глубоким падением погрузки, чем ожидало,— на 2,7%. Основной недогруз сосредоточился в нефтеналивном и угольном сегменте. На этот год монополия планирует рост, который должен составить 2,5% к плану 2020 года и 1,6% к фактической погрузке. По мнению аналитиков, ожидание роста вполне оправданно с учетом относительно благоприятной конъюнктуры рынков угля и нефти и продолжающегося роста контейнерных перевозок, однако размер прироста будет зависеть от цен на сырье и эпидемиологических факторов.

ОАО РЖД завершило 2020 год с падением погрузки на 2,7%, до 1,24 млрд тонн. Сильнее всего и в долевом, и в физическом выражении упали перевозки нефтегрузов, сократившиеся на 10%, до 208,8 млн тонн.

В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что снижение объемов перевозок нефти и нефтепродуктов в 2020 году произошло в связи с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках и сокращением спроса на топливо на фоне пандемии.

Сопоставимое падение физических объемов наблюдалось в перевозках угля (на 5%, до 353,3 млн тонн), процентное — в погрузке железной руды (на 10%, до 66,4 млн тонн). При этом заметно выросли перевозки зерна (на 28,7%, до 27,9 млн тонн), также увеличилась погрузка кокса, удобрений и строительных грузов.

В декабре по зерну и лому наблюдался очень высокий уровень погрузки — плюс 39,1% и плюс 30% к тому же месяцу годом ранее, поскольку экспортеры спешили вывезти эти товары до введения экспортных пошлин. Также прирастала погрузка угля (на 6,2%) и удобрений (на 8%), а совокупный показатель вырос на 0,3%. Грузооборот на сети по итогам года упал на 2,2%, до 2,54 трлн тонно-километров, с учетом порожнего пробега — на 2,6%, до 3,22 трлн тонно-километров.

О вероятном падении погрузки ОАО РЖД заговорило еще в марте, когда сменило прогноз роста на 2,9% по итогам года на ожидание падения на 1%. Потом долгое время в качестве рабочего прогноза рассматривалось сокращение погрузки на 5%. К осени прогноз стал более оптимистичным — минус 3,5%, а глава ОАО РЖД Олег Белозеров допускал и меньшее падение.

В последней версии финплана, которую видел “Ъ”, погрузка по итогам года ожидалась на уровне 1,23 млрд тонн, что на 0,8% ниже факта.

Источник «Интерфакса» в декабре говорил, что сильные морозы в Сибири к концу месяца замедлили погрузку, и прогнозировал общее падение на 2,7% по итогам года. В 2021 году монополия планирует рост погрузки до 1,26 млрд тонн, на 1,6% больше факта, но итог будет зависеть от множества факторов, в том числе наличия ограничений, связанных с COVID-19.

В целом положительная динамика погрузки в 2021 году вполне может быть достигнута, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас гораздо более благоприятной кажется ситуация с ценами на уголь и нефть, поясняет он, и картина как минимум в горизонте первого полугодия, если распространение коронавируса не выйдет из-под контроля, выглядит позитивной. Немного неоднозначная ситуация с пищевыми грузами с учетом экспортных квот и пошлин, так что здесь ожидания должны быть несколько более консервативными. Но при этом остается позитив в сфере контейнерных перевозок, видно, что Китай ужесточает контроль за границей с РФ, и в этой ситуации железнодорожный транспорт безоговорочно выигрывает у автомобильного, а текущая ситуация с учетом роста морских ставок и дефицита порожних контейнеров в Китае выглядит благоприятной для конкуренции с морем, отмечает эксперт. Динамика погрузки будет в позитивной зоне, полагает господин Бурмистров, но итоговая величина роста будет зависеть прежде всего от динамики цен на уголь и эпидемиологической ситуации.

Наталья Скорлыгина