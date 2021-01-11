Мэрия Старого Оскола обжаловала в кассации предупреждение ФАС из-за срыва концессии водоканала

Администрация Старого Оскола (Белгородская область) подала кассационную жалобу в арбитражный суд Московского округа на решение апелляции, которое поддержало ФАС в выдаче мэрии предупреждения из-за срыва конкурса на концессию городского водоканала. Это следует из материалов дела. Жалоба еще не принята к производству.

Ранее, напомним, Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Москвы, признавшего недействительным вышеуказанное предупреждение. Оно было выдано в связи с тем, что мэрия Старого Оскола отменила постановление о возможности заключения концессионного соглашения с его инициатором АО «Теплоэнерго», сорвав заключение соглашения и лишив потенциальных инвесторов «Барнаульский водоканал» и «Новогор-Прикамье» шанса получить доступ к объектам водоснабжения и водоотведения. По мнению ФАС, это нарушило антимонопольное законодательство, в связи с чем администрации Старого Оскола было выдано предупреждение о необходимости рассмотреть предложение компании «Теплоэнерго».

Кроме того, в рамках рассмотрения дела действия муниципальной власти были переквалифицированы в связи с выявлением признаков заключения запрещенного соглашения с АО «Теплоэнерго». Ранее ФАС подозревала администрацию Старооскольского городского округа Белгородской области в ограничении доступа на рынок оказания услуг по водоснабжению и водоотведению.

Подробнее о несостоявшейся концессии читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Валерия Розбот