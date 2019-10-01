Белгород даст воды стране

Крупные федеральные компании — «Росводоканал» (РВК) и «Российские коммунальные системы» (РКС) — готовы вкладываться в водоканальное хозяйство Белгородской области. Суммы инвестиций не были объявлены. Ранее с предложениями о концессиях водоканалов выходили областное АО «Белгородский водоканал» и муниципальное ОАО «Теплоэнерго»: первое было готово вложить в модернизацию водоканалов облцентра и 19 муниципалитетов 16,9 млрд руб. за 15 лет и три месяца, второе — инвестировать 800,1 млн руб. в объекты Старого Оскола. Однако после появления информации об интересе федеральных игроков облправительство отменило два постановления о возможности заключения концессионных соглашений по модернизации объектов водоканалов.

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, правительство Белгородской области отменило постановления о возможности заключения концессионных соглашений по модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения после того, как интерес к ним проявили входящая в консорциум «Альфа-групп» РВК и структура группы «Т Плюс» РКС. У обеих компаний уже есть активы в Черноземье: РВК владеет ООО «РВК-Воронеж», а РКС — АО «Тамбовские коммунальные системы». Передать же объекты в концессию предложили государственные компании. Так, областное АО «Белводоканал» заявило о готовности за 15 лет и три месяца вложить в модернизацию водоканалов облцентра и 19 муниципалитетов 16,9 млрд руб., а муниципальное ОАО «Теплоэнерго» — инвестировать 800,1 млн руб. в объекты Старого Оскола.

Согласно документам «Белводоканал» был готов модернизировать объекты водоснабжения за 8,3 млрд руб., а водоотведения — за 8,6 млрд руб. Наибольший объем инвестиций — 6,7 млрд руб. — был запланирован для водоканалов Белгорода и пригородного Белгородского района. «Теплоэнерго» в водоснабжение Старого Оскола и входящих в округ 59 сел и хуторов было готово инвестировать 262,2 млн руб., а в водоотведение — 537,9 млн руб. При этом собственные средства концессионера должны были составить 500 млн руб., а еще 300 млн планировалось обеспечить за счет тарифной составляющей.

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По закону «О концессионных соглашениях», если в течение 45 дней от других компаний не поступают заявки о готовности участия в проектах, его инициаторы и становятся концессионерами. В ином случае победителя определяют через открытый конкурс. Согласно документации заявки на объекты Белгородчины принимались со 2 августа по 16 сентября, а на концессию сетей Старого Оскола — с 10 августа по 24 сентября. Под конец этого срока подали заявки еще две компании — структура РКС ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и входящее в РВК ООО «Барнаульский водоканал». На сайте торгов информация об участии этих игроков в первом конкурсе появилась 13 сентября соответственно в 9:15 и 10:19, а приказ об отмене был опубликован в тот же день в 10:22. О заявках на второй конкурс стало известно 16 сентября в 9:45 и 9:48, а об отмене — 17 сентября в 14:36.

В пресс-службе мэрии Старого Оскола “Ъ-Черноземье” пояснили, что конкурс был отменен, так как совет депутатов не согласовал решение о заключении концессии. В региональном департаменте ЖКХ отметили, что «конкурс в установленном порядке не проводился», а решение о возможности заключения концессии было отменено «в связи с выявленными нарушениями процедуры заключения соглашения». «Новые заявки не поступали», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе РКС “Ъ-Черноземье” рассказали, что Белгород и Старый Оскол соответствуют критериям стратегии развития компании, предполагающей интерес к водоканалам в городах с населением более 200 тыс. человек, годовую выручку не менее 500 млн руб. и возможность получения статуса гарантирующего поставщика. «Условия участия в концессии, предлагаемые РКС, были такими же, как и у заявителей. Причины отмены решений о возможности заключения концессионных соглашений нам ясны — это требования законодательства об отмене по частной инициативе и перевод в открытый концессионный конкурс с другими участниками. Комментариев от организаторов мы не получали», — отметили в пресс-службе. Там также добавили, что в случае объявления новых конкурсов на концессию объектов водоснабжения РКС «обязательно будут в них участвовать».

Директор по развитию РВК Евгений Сидоренко пояснил “Ъ-Черноземье”, что стратегические планы ГК «связаны с дальнейшим расширением бизнеса и выходом в другие регионы страны, в том числе и в Белгородскую область». По его словам, «Барнаульский водоканал» направил заявку «исходя из задач, решаемых в периметре группы компаний», так как законодательство не регламентирует участников конкурсных процедур по цензу «место регистрации заявителя». «Мы готовы рассматривать условия конкурсов и по итогам их анализа принимать решение об участии в процедурах о передаче в концессию объектов водоснабжения Белгородской области», — добавил господин Сидоренко.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов отметил, что у собственников водоканалов по законодательству после поступления предложения о заключении концессионного соглашения действительно есть право отказаться от него. По словам господина Пахомова, отказ может быть основан на том, что объекты «не нуждаются в реконструкции или являются несвободными от прав третьих лиц»: «Однако в данном случае власти своим правом на отказ от заключения инициативной концессии без проведения конкурса не воспользовались, о чем свидетельствует уже хотя бы сам факт того, что опубликовано сообщение о наличии предложения со стороны частного партнера». Еще одной причиной может стать отказ инициатора от ранее согласованных условий, так как до истечения 45-дневного срока «практически никаких негативных последствий» для него это не несет.

Александр Прытков