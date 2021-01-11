Армения продлила карантин на полгода

Власти Армении продлили введенный для борьбы с коронавирусом карантин до 11 июля, сообщили в пресс-службе кабмина страны. Сроки введенного ранее карантина истекали 11 января.

«Продлить введенный в Армении с 11 сентября по 11 января карантин на шесть месяцев, до 17:00 (16:00 мск) 11 июля»,— приводит «РИА Новости» решение армянского правительства.

Теперь иностранцам разрешается въезжать на территорию страны не только воздушным путем, но и через наземные пропускные пункты, говорится в сообщении. Для этого необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позже, чем за 72 часа до предполагаемого въезда.

Ранее власти Армении ввели карантин, который допускает самоизоляцию, особый режим въезда и выезда из зон эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через госграницу и ограничение свободного передвижения граждан и транспортных средств.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Армении с начала пандемии коронавирусом заразились 162,3 тыс. человек. Умер 2931 человек. В начале января стало известно, что президент страны Армен Саркисян тоже заболел COVID-19.