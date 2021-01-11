Смольный намерен открыть более ста пунктов вакцинации от COVID-19

При поликлиниках Петербурга в настоящий момент открыто 70 прививочных пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в городе необходимо развернуть дополнительные — всего их должно быть больше ста. Об этом в ходе рабочего совещания с членами городского правительства в понедельник, 11 января, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день от коронавируса привито 13 692 жителя Петербурга, из которых полностью закончили цикл вакцинации 384 человека. В общей сложности в город поступило 22 692 дозы вакцины. Ожидается, что в течение января поступит еще порядка 88 тыс. доз.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в стационарах Петербурга в настоящее время получают лечение 10 218 пациентов с коронавирусом и пневмониями. За праздники были выписаны 8173 человека. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 в городе по последним данным составляет 17,4%.