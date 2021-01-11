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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В петербургских больницах находятся 10 218 пациентов с коронавирусом и пневмониями

В стационарах Петербурга в настоящее время получат лечение 10 218 пациентов с коронавиурсом и пневмониями. За праздники были выписаны 8173 человека. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время в городе насчитывается 12 378 инфекционных коек. Они развернуты в 23 стационарах. По данным пресс-службы, число свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 2160 мест (17,4%).

За воскресенье в больницы Петербурга были госпитализированы 677 человек, 459 – выписаны.

Напомним, что за последние сутки в городе подтвердили 3004 новых случая COVID-19.

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